Rusko a Německo fakticky přerušily diplomatické vztahy, protože vztahy mezi Západem a Východem se nadále zhoršovaly.

Rusko „kolektivně“ vyhostilo třetinu německých diplomatů působících na moskevské ambasádě. 32 diplomatů bylo vyhoštěno 23. dubna z celkového počtu 90. Z Moskvy odjeli vládním speciálem vyslaným z Německa, aby je vyzvedl, navzdory zákazu letů mezi EU a Ruskem.

Kdysi druhé největší německé a druhé nejdůležitější velvyslanectví po Washingtonu, Moskva se nyní proměnila ve značně zmrzačenou základnu. Podle místních zpráv je však vytížené konzulární oddělení stále funkční; Německo je domovem asi osmi milionů Rusů, kteří se přistěhovali od pádu Sovětského svazu, a příliv lidí mezi oběma zeměmi za příbuznými zůstává silný.

Vyhoštění přichází poté, co Spojené státy odmítly udělit víza ruským novinářům, kteří chtěli informovat o prvních zasedáních Rady bezpečnosti OSN, která měla začít poté, co Rusko na začátku tohoto měsíce převzalo předsednictví. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov přijel o víkendu do New Yorku z latinskoamerického turné, aby předsedal prvnímu zasedání.

Berlín a Moskva, kdysi nejlepší partner Ruska v Evropě, spolu sotva mluvily od vypuknutí války na Ukrajině před více než rokem. Německá ambasáda v Moskvě od začátku války snížila počet zaměstnanců zhruba o třetinu, a s tím, jak se vztahy zhoršují, omezila nepotřebný personál.

O vyhoštění ruských diplomatů původně informovala německá média Focus 25. března. Podle publikace německá ministryně zahraničí Analina Baerbock plánovala prohlásit více než 30 akreditovaných ruských diplomatů za osobu (PNG).

Německé bezpečnostní služby tvrdily, že ruští diplomaté využívají svůj diplomatický status jako zástěrku k nezákonnému získávání politických, ekonomických, vojenských a vědeckých informací pro akty sabotáže a šíření dezinformací.

Rusko varovalo, že na jakékoli vyhoštění bude tvrdě reagovat tradičním vyhoštěním typu oko za oko.

Minulý rok byl svědkem několika kol vyhoštění velkého počtu diplomatů z několika zemí.

Polsko loni v březnu vyhostilo 45 ruských diplomatů a obvinilo je ze špionáže. Jeden z vyhoštěných diplomatů dostal na odjezd pouhých 48 hodin. Podobně Slovensko o týden později vyhostilo 35 ruských diplomatů.

Slováci patří tradičně k nejvíce proruským v regionu a nejméně nadšeným vztahy s USA a členstvím v NATO, ale loňské průzkumy ukázaly podporu za NATO a Ukrajinou.

Bulharsko je další zemí, která tradičně podporuje Rusko, ale Sofie také loni v červnu vyhostila ohromných 70 ruských diplomatů obviněných ze špionáže.

Belgie, Nizozemsko, Irsko a Česká republika oznámily vyhoštění ruských diplomatů podezřelých ze špionáže. Česko zavedlo novou taktiku s vyhošťováním v dubnu, když snížilo počet ruských diplomatů sloužících v Praze na stejný počet jako v Moskvě tím, že vyhostil 63 ruských diplomatů po vyhoštění 20 českých diplomatů. Ministerstvem států je tradičně dovoleno mít tolik zaměstnanců ambasád, kolik chtějí, a vyhoštění se děje na základě reciprocity, nikoli na základě celkového počtu zaměstnanců ambasády.

Podle tehdejšího českého ministerstva zahraničí měla česká ambasáda v Moskvě jen sedm diplomatů a 25 dalších zaměstnanců, zatímco obrovská ruská ambasáda v Praze – dlouho považovaná za základnu ruské špionáže v regionu – měla 27 diplomatů a 67 diplomaticky. ostatní zaměstnanci po propuštění.

Washington také vyhostil 60 diplomatů v prvním měsíci války na Ukrajině a Moskva reagovala vyhoštěním vysokých amerických diplomatů v květnu. Velvyslanectví rychle zastavilo vydávání víz Rusům. Ve Spojených státech jsou také miliony ruských přistěhovalců.

Ukrajina po začátku války rychle vyhostila 13 z mála ruských diplomatů v Kyjevě. Celkem asi 21 zemí vyhostilo ruské diplomaty obviněné ze špionáže od začátku války.

A v posledním vývoji diplomatické odstřelovací operace Spojené státy odmítly vydat víza ruskému novináři, který plánuje odcestovat do New Yorku, aby informoval o zahajovacím zasedání Rady bezpečnosti OSN, kterému předsedal Lavrov, který řekl, že Moskva „bude neodpouštěj“ Washington. Odmítl udělit americká víza ruským novinářům, aby ho doprovázeli na návštěvě sídla Organizace spojených národů.

„Nezapomeneme, toto neodpustíme,“ řekl Lavrov. Moscow Times Nahlášeno 23. dubna.

Rusko se v dubnu ujalo předsednictví v Radě bezpečnosti OSN navzdory ukrajinskému útoku, který Kyjev označil za „facku do tváře“.

Lavrov odsoudil „hloupé“ selhání Spojených států udělovat víza ruským novinářům.

„Země, která se nazývá nejsilnější, nejchytřejší, nejsvobodnější a nejspravedlivější, ustoupila,“ řekl Lavrov.

Budovy velvyslanectví

Německo alespoň visí na své budově na Mosfilmovské, kterou okupuje od roku 1960.

Vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem se natolik zhoršily, že Kyjev vyhrožuje, že si vezme zpět budovu, v níž kdysi sídlilo ruské velvyslanectví v Kyjevě.

řekl Ljubov Stepanova, právník advokátní kanceláře Kazakov and Partners Vědomosti Rusko může vypovědět smlouvu o pronájmu pozemků a znárodnit budovu ukrajinského velvyslanectví v Moskvě, pokud bude Kyjev nadále vyhrožovat.

Zabrání budovy velvyslanectví je v rozporu s ustanovením článku 45 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 (stranou jsou Rusko i Ukrajina), podle kterého musí hostitelská země v případě přerušení diplomatických styků respektovat a chránit prostory, majetek a archivy mise, a to i v případě ozbrojeného konfliktu.

Ruská ambasáda v Kyjevě je více než rok uzavřena. 21. února 2022 Rusko uznalo nezávislost Doněcké a Luhanské lidové republiky, což Kyjev označil za krok k přerušení diplomatických styků.

Loni 22. února, dva dny před začátkem války, oznámilo ruské ministerstvo zahraničí evakuaci zaměstnanců diplomatických misí z Ukrajiny. Po zahájení speciální vojenské operace Kyjev oznámil přerušení diplomatických styků s Moskvou, ambasáda v Rusku byla uzavřena a její zaměstnanci byli odsunuti ze země.

Spojené státy také vedly dlouhodobý spor s ruským ministerstvem zahraničí o pronájem Spaso House, neoklasicistní rezidence amerického velvyslance v Moskvě. Problém je v tom, že Spojené státy mají dům pronajatý od roku 1933, ale po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 a současném kolapsu měny nejsou Spojené státy ochotny nájem znovu vyjednávat. Podle staré nájemní smlouvy byla vláda USA povinna platit nájemné pouze několik dolarů měsíčně.