Nintendo registruje novou ochrannou známku pro The Legend Of Zelda: Phantom Hourglass

Hodně se mluvilo o možnosti, že Nintendo znovu spustí spoustu starých her od společnosti Link v sestavě All-Star podobné sestavě Mario vydané v loňském roce, ale samotné Nintendo ve skutečnosti ještě neřeklo nic o tom, co má. Plánováno na památku velké Zeldy.

Teď ale máme Nějaký Novinky související se Zeldou (obecně) poskytované Pokekalos webmasterem Vložte tweet.

Bylo objeveno, Nintendo poskytlo soubor Zcela nový v Austrálii Koncem loňského roku pro vydání DS 2007 The Legend of Zelda: The Illusory Hourglass A bylo přijato v listopadu. Tato hra, v níž hrají Link a Captain Linebeck, navazuje na hit GameCube, Wind Waker Byly použity vstupy dotykové obrazovky.

Před několika dny byla do Austrálie přijata ochranná známka Phantom Hourglass pic.twitter.com/c1BU56TEagSilnice (KeliosFR) 9. února 2021

V popisu značky pokrývá všechny obvyklé věci, jako je software pro videohry a software ke stažení. Značky samozřejmě nemusí nutně zaručit, že něco stojí v cestě – ale opět je to velké výročí The Legend of Zelda, takže kdo ví, co se může stát.

Související poznámka, Nintendo to v současné době má 17 dalších značek čekajících pod.

Chtěli byste vidět, aby se Phantom Hourglass v roce 2021 vrátili prostřednictvím služby, jako je Switch Online nebo skupina? Co takhle předělat / předělat? Hráli jste původní hru? Řekněte nám níže.