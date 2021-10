Sakurai odhaluje, jak náhodné setkání vedlo k Sora v Smash Bros.

Po neustálých žádostech se Sora připojila z Kingdom Hearts Hra Super Smash Bros Ultimátni Začátkem tohoto týdne jménem poslední DLC Fighter.

Mnohým fanouškům to stále připadá příliš dobré na to, aby to byla pravda, jak se to tedy přesně stalo? V posledním sloupci Sakuraie (přeložil Vložte tweet A Vložte tweet), ředitel Smash se ponoří do podrobností, jak se to všechno stalo. Zatímco Sora byla po výsledcích Fighter Ballot jednoznačně oblíbeným fanouškem, sám Sakurai si stále myslel, že to bude vysoce nepravděpodobné.

To bylo až do jednoho dne měl příležitost setkat se se zástupcem Disney na určitém místě udělování cen, který řekl, že všichni byli kvůli přidání Sory do seznamu hvězd (to zní podobně jako původní hřiště výtahu Kingdom Hearts ). Pak to zřejmě vedlo k mnoha „dlouhým a opatrným diskusím“ mezi Square Enix, Nintendo a Disney.

Odtamtud musel Sakurai při vývoji postavy dodržovat spoustu pokynů a překonat mnoho překážek. Jeho tým měl také určité potíže při vytváření modelu:

“První model Sora, který tým Smash poslal společnosti Disney/SE, byl vysoce kvalitní a nebylo mnoho problémů … jen srandy. Bylo to opravdu těžké.”

Ve stejném sloupci Sakurai také zmínil, jak bylo původně plánováno, že Fighters Pass 2 bude mít pouze pět postav – jako původní Fighters Pass, dokud Sorův dodatek nebyl schválen nejvyššími představiteli.

Jste rádi, že se Sora dostala do Super Smash Bros.? Konečně na konci? Co si myslíte o nejnovějším bojovníku DLC v bitvě? Zanechte komentář níže.