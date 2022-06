NATO se rozhodlo nazvat Čínu „systémovou výzvou“ v nové strategii: zpráva

NATO zmíní Čínu jako problém v nástinu své nové strategie, která bude schválena na summitu, který se bude konat ve španělském Madridu ve dnech 29. až 30. června. Půjde o první strategický úkol NATO za posledních deset let, který poukazuje na rostoucí hrozbu pro čínský režim.

diplomaté NATO Reuters USA a Spojené království chtějí používat striktní formulace, ale Francie a Německo jsou opatrnější.

Hlavním tématem summitu NATO tento týden je řešení rostoucích hrozeb, které představují Čína a Rusko. Peking jako druhá největší ekonomika světa přinesl světu další obavy, protože podporuje Moskvu uprostřed rusko-ukrajinské války. Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února.

Čínské vojenské ambice navíc nadále rostou v Jihočínském moři a Tchajwanském průlivu, což ohrožuje svobodu plavby pro lodě a územní celistvost Tchaj-wanu. Čínský režim prohlašuje ostrov za svůj, přestože je Tchaj-wan de facto nezávislou zemí s vlastní armádou, demokraticky zvolenou vládou a ústavou.

„systematická výzva“

NATO ve svém novém strategickém dokumentu označilo Čínu za hrozbu.

Americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan řekl novinářům na summitu G7 27. června, že strategická zpráva NATO „bude mluvit bezprecedentním způsobem o výzvě, kterou představuje Čína“.

Konkurence mezi Spojenými státy a Čínou podle něj „neznamená konfrontaci nebo konflikt“.

Den předtím, úředník Bílého domu Sdělit Agentura Reuters uvedla, že strategická zpráva NATO bude obsahovat silné výrazy o Číně.

John Kirby koordinátor strategické komunikace Rady národní bezpečnosti USA (NSC), Sdělit Reportéři 23. června: „Myslím, že je to odrazem stejných obav našich spojenců z dopadu čínských ekonomických praktik, používání nucené práce, intelektuálních krádeží a nátlakového agresivního chování nejen v regionu, ale i jinde po celém světě. Věří, že je důležité vtáhnout do konceptu Čínu.“ Nová strategie.

Zpráva agentury Reuters z 27. června citováno Diplomaté NATO uvedli, že Spojené státy a Británie prosadily důraznější jazyk, který by odrážel to, co považují za rostoucí vojenské ambice Číny a rostoucí obavy, že by režim mohl zaútočit na Tchaj-wan. Diplomati požádali o anonymitu, protože strategická zpráva je v procesu dokončování.

Mezitím Francie a Německo – vzhledem k jejich velkým průmyslovým investicím v Číně – preferují přesnější signály, řekl diplomat NATO.

Jeden diplomat uvedl, že se rýsuje kompromis, podle kterého lze Čínu označit za „systémovou výzvu“ a zároveň vyvažovat jazyk naznačující „ochotu pracovat v oblastech společného zájmu“ s Pekingem.

Poslední výroční zpráva Pentagonu pro Kongres USA také zdůraznila důležitost „postupného řešení výzvy armády Čínské lidové republiky s rostoucími vojenskými schopnostmi a jejími globálními ambicemi“.

Jeden diplomat řekl, že vyjednavači dolaďují, jak popsat vztah mezi Čínou a Ruskem, přičemž Česká republika a Maďarsko se rozhodně staví proti frázi „strategická konvergence“, která by jej definovala.

Summit NATO

Na summit NATO byly poprvé pozvány Austrálie, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Korea.

NATO „nespouští naše oči z míče v Číně“, Reuters citováno představitel NATO 27. června. „Demokratický svět byl zaveden jak v Rusku, tak v Číně.“

„NATO nemůže ignorovat Čínu,“ řekl agentuře Reuters evropský představitel. „Evropa si to uvědomila trochu pozdě, ale názory se ve světle Hongkongu rozhodně změnily,“ s odkazem na bezpečnostní zásah Pekingu proti asijskému finančnímu uzlu.

Kirby, koordinátor Národní bezpečnostní rady, Řekl„Namísto toho, aby nás odvádělo od indicko-pacifické oblasti a Číny, prezidentovo vedení, pokud jde o podporu Ukrajiny, skutečně povzbudilo lídry v tomto regionu a účinně propojilo naše úsilí v Evropě a Asii a v těch asijských zemích, které jdou na summit NATO. , Myslím, že svazky mluví o tom, že je to pravda.“

G7 odolává dluhovým pastím v Pekingu

Na hrozby Číny zareagovaly také bohaté průmyslové demokracie Skupiny sedmi průmyslových zemí.

Dne 26. června se země G7 rozhodly během příštích pěti let získat 600 miliard dolarů na program globální infrastruktury – Partnerství pro globální infrastrukturu a investice (PGII) – který by sloužil jako „pozitivní alternativa“ k modelům prodávajícím „dluhovou past“. „.

O čínském režimu je všeobecně známo, že provádí „dluhové pasti“ po celém světě. Využívá iniciativu Belt and Road Initiative k poskytování úvěrů na infrastrukturní projekty v rozvojových zemích. Peking používá dluh k převzetí vlastnictví těchto projektů, jakmile tyto země nebudou schopny splácet půjčky.

K této zprávě přispěla agentura Reuters.