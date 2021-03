Desítky tisíc demonstrantů před domovem Netanjahua před izraelskými volbami

Před předsedou vlády demonstrovaly desítky tisíc Izraelců Benjamin NetanjahuBenjamin (Bibi) NetanjahuSobota doma, pouhé tři dny před volbami v zemi.

Ve videu zachyceném na demonstraci protestující vyzvali k ukončení Netanjahuova dvanáctiletého vládnutí, protože země se blíží ke svým čtvrtým volbám za dva roky. Protest Největší proti letošnímu Netanjahuovi, podle místních médií odhadují dav přes 20 000, uvádí zpráva Od agentury Reuters.

Asi 20 000 lidí na demonstraci proti Netanjahuovi v Jeruzalémě pic.twitter.com/fNuiVSdpU8 – Noga Tarnopolsky (NTarnopolsky) 20. března 2021

Očekává se, že Netanjahuova strana Likud získá ve volbách 23. března nejvíce parlamentních křesel, i když není jasné, zda bude schopna získat většinu sama nebo se spojit s jinou stranou.

Demonstrace přicházejí také v době, kdy je Netanjahu stále zapleten do údajného korupčního skandálu obviněného z úplatkářství, podvodu a porušení důvěry. Premiér si stojí za svou nevinou.

Čtvrté rychlé volby v Izraeli před dvěma lety vypukly v prosinci, kdy izraelský parlament zmeškal termín pro schválení rozpočtu. Ke kolapsu došlo kvůli neshodám mezi Netanjahuem a ministrem obrany Bennym Gantzem ohledně státního rozpočtu, což je zásadní pro dohodu o sdílení moci, která mezi nimi byla uzavřena po třetích volbách. Volby by vstoupily do Gantze jako předseda vlády v listopadu 2021.

Pomáhal Netanjahuovi v posledních volbách s jeho blízkým vztahem k těm prvním Prezident Trump Donald Trump Illinois House přijal rezoluci odsuzující zástupce státu. Za účelem „stát se neposlušností“ volají demokraté na Floridě po znovuzvolení poté, co bývalý senátor zmanipuloval stát a tvrdí, že on zmanipuloval závod. Biden a Harris diskutovali o volebních právech se Stacy Abrams v Atlantě více. Bílý dům přesunul americké velvyslanectví do Jeruzaléma, uznal izraelskou svrchovanost nad Golanskými výšinami a pomohl uzavřít mírové dohody se čtyřmi většinovými arabskými zeměmi, což pomohlo předsedovi vlády říci, že jeho vztah s Washingtonem byl klíčem k prosperitě Izraele.

I když se vztah se Spojenými státy pravděpodobně změní ve stínu Prezident Biden Joe Biden Eskalace napětí mezi Ruskem a Čínou s Bílým domem Nové výzvy pro Bidena se objevují po silném začátku Feinstein otevírá dveře na podporu probíhající reformy VíceNetanjahu, který zaujal tvrdší postoj k izraelským opatřením na Západním břehu Jordánu, nadále vyjadřuje optimismus, že ho v úřadu udrží nové vztahy Jeruzaléma s arabskými zeměmi a program rychlého očkování proti koronaviru.