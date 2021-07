Na pátečním zahajovacím ceremoniálu na olympijských hrách v Tokiu se čeští olympionici procházeli v kostýmech navržených návrhářkou Susannou Osako.

Set ocenili čeští nositelé vlajky Petra Kvitov a Tome Sadoronsky, ale USA Forbes také otevřel časopis, který byl na slavnostním zahájení hodnocen jako jedna z osmi nejvýznamnějších olympijských módních sbírek.

Tradiční technika modrého tisku používaná u pánského spodního prádla a dámských bund byla zvolena tak, aby kombinovala českou a japonskou kulturu. V pánské části kolekce jsou bílé kalhoty a košile.

Tyto šaty byly inspirovány kostýmy, které nosil český tým na olympijských hrách v Tokiu v roce 1964, kde se proslavila gymnastka Věra Islavská. Celý outfit pak doplňovaly červené boty, vějíře a rychlé kapsy.

Vlajkonoši českého týmu, tenistka Petra Kvitová a basketbalista Tome Sodoranske si sbírku pochvalovali. „Když jsme tam dorazili, slyšel jsem, že máme jednu z nejkrásnějších šesti sad. V každém případě jsme byli jiní. Když jsem se díval na jiné země, někteří lidé přišli v teplákové soupravě, nevypadalo mi to tak cool „Dáma je jednoduchá, máme nápady. To je naše. Jsem rád, že se to odrazilo v balíčku,“ řekl Quidov.

„Líbí se mi to – byl jsem ohromen, kolik věcí je. Zasmáli jsme se, kolik látky pro nás museli použít. Druhý nositel vlajky, basketbalista Sodoranske, řekl o olympijské sbírce.

Česká sbírka byla pozorována i v zahraničí. Už před zahajovacím ceremoniálem měl časopis Forbes jednu z osmi významných olympijských sbírek.

„Český tým dává Susanně Osace fascinující lekci historické diplomacie módy. S dámským oblečením a pánským chladným prádlem je tato kolekce nejen krásnou poctou minulosti, ale také blízká luxusnímu oblečení, které sportovní oblečení může získat,“ poznamenal Český módní novinář Stefan Rabimov.

Designérka Susanna Osaka se při vytváření kolekce snažila vyhovět potřebám sportovců. Byli velmi znepokojeni horkým počasím v Tokiu a pohodlím celého souboru.