Michael Caine se osm let snažil nemrknout

Sir Michael Caine posunul hereckou metodu na zcela novou úroveň, když, jak odhalil nový rozhovor s ZrcadloOsm let se snažil nemrknout kvůli něčemu, co si přečetl v herecké knize. (přes AV. Club.)

Vítěz Oscara za „Hannah a její sestry“ a „Pravidla Cedre House“, 88letá ikona na obrazovce přiznala, že se snažil nemrknout, protože si myslel, že by jeho vystoupení na obrazovce byla okouzlující.

Jak řekl Cain deníku Mirror, veteránská hvězda více než 130 filmů si nechala poradit z knihy Nauč se jednat. Řekl: „Jediné, co mi utkvělo v paměti, bylo:‚ Nemrkni. ‘“ Nikdy byste neměli mrkat. “Dalších osm let jsem chodil a snažil se nezavírat oči. Lidé kolem mě, moje matka a všichni ostatní si mysleli, že se zblázním.”

“Mysleli si, že jsem psychopat. Děsil jsem životy lidí.”

Řekl, že zatímco v reálném životě začne blikat, při natáčení scény stále nemrkne. Podle všeho si tato volba vysloužila přezdívku „Hadí oči“.

Podobně Anthony Hopkins při natáčení filmu „Mlčení jehňátek“ nemrkl. Jak vysvětlil Kane: „Pokud nemrknete, víte, že můžete publikum fascinovat. Nebliká příliš, jen stojí. Ticho má v sobě ekonomiku a sílu.“

Michael Caine byl nedávno viděn v krátké roli ve špionážním thrilleru Christopher Nolan ‘Tenet’. Poté se objeví v českém historickém dramatu Petera Yeakla „Medieval“ a „Now You See Me 3“ a ve „The Great Escaper“ po boku Glendy Jacksonové.

V rozhovoru s New York časyHelen Mirren nechala ujít, že Vin Diesel chtěla, aby Kane hrála manžela její postavy ve filmech „Rychle a zběsile“, známých také jako patriarcha rodiny Shawových. (Mirren nedávno hrál ve filmu „F9: The Fast Saga“.)

„Nevím, jestli to můžu říct, ale vypadá to, že Finn měl nápad na Michaela Caina,“ řekl Merrin. „Chci říct, nebylo by to skvělé? To by bylo opravdu skvělé a prostě dokonalé. Tak uvidíme.“

