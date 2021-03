Data zápasů, data zahájení a plán skupinové fáze

Po uzavření kvalifikace Euro 2020, která zahrnovala dramatické vítězství Skotska nad Srbskem na penalty, je turnajová jednotka hotová.

Anglie se ve svém prvním zápase na turnaji od Euro 96 setká se Skotskem ve skupinové fázi. Možnost slintat.

Turnaj se skládá z 24 týmů rozdělených do šesti skupin. Prvních 16 týmů postoupí do vyřazovacích fází. Dva nejlepší týmy v každé skupině se kvalifikovaly a čtyři nejlepší týmy skončily na třetím místě. Poté soutěž vstoupí do tradiční vyřazovací formy.

Anglie spadala do stejné skupiny jako Skotsko, Chorvatsko a Česká republika. Skupinou smrti se zdá být skupina šest, která zahrnuje Německo, Francii, Portugalsko a Maďarsko.

Kdy je Euro 2020?

Turnaj, který byl kvůli globální pandemii o rok odložen, se nyní bude konat od 11. června do 11. července 2021.

Které týmy se kvalifikovaly?

Soupravy Euro 2020:

Skupina A: Itálie, Švýcarsko, Turecko, Wales

Itálie, Švýcarsko, Turecko, Wales Skupina B: Belgie, Rusko, Dánsko, Finsko

Belgie, Rusko, Dánsko, Finsko Skupina C: Ukrajina, Nizozemsko, Rakousko, Severní Makedonie

Ukrajina, Nizozemsko, Rakousko, Severní Makedonie Skupina D: Anglie, Chorvatsko, Česká republika, Skotsko

Anglie, Chorvatsko, Česká republika, Skotsko Skupina E: Španělsko, Polsko, Švédsko, Slovensko

Španělsko, Polsko, Švédsko, Slovensko Skupina F: Německo, Francie, Portugalsko, Maďarsko

Budou se fanoušci moci zúčastnit zápasů?

Zůstává nejasné, zda diváci budou na stadiony vpuštěni.

UEFA však potvrdila, že březnová skupinová fáze evropského mistrovství U-21 se bude konat za zavřenými dveřmi. Turnaj mládeže, který se koná tři měsíce před evropskými juniorskými šampionáty, má během nadcházející mezinárodní přestávky své skupinové fáze v Maďarsku a Slovinsku.

UEFA brzy rozhodne, zda divákům bude umožněn vstup do vyřazovací fáze.

Kdy hraje Anglie proti Skotsku?

Anglie nastoupí ve svém druhém zápase 18. června se Skotskem a Chorvatsko v úvodním utkání soutěže.

Zde je úplný seznam shod:

Zápasy Euro 2020

Skupinová fáze

Pátek, 11. června

Skupina A: Turecko – Itálie (20:00 romského času)

Sobota 12. června

Skupina A: Wales – Švýcarsko (14:00, Baku) Skupina B: Dánsko – Finsko (15:00, Kodaň) Skupina B: Belgie – Rusko (20:00, Petrohrad).

Neděle 13. června

Skupina D: Anglie – Chorvatsko (14:00, Londýn) Skupina C: Rakousko – Makedonie (17:00, Bukurešť) Skupina C: Nizozemsko – Ukrajina (20:00, Amsterdam).

Pondělí 14. června

Skupina D: Skotsko – Česko (14:00, Glasgow) Skupina E: Polsko – Slovensko (17:00, Dublin) Skupina E: Španělsko – Švédsko (20:00, Bilbao).

Úterý 15. června

Skupina F: Maďarsko-Portugalsko (17:00, Budapešť), Skupina F: Francie a Německo (20:00 Mnichov).

Středa 16. června

Skupina B: Finsko – Rusko (14:00, Petrohrad), Skupina A: Turecko – Wales (15:00, Baku), Skupina A: Itálie – Švýcarsko (20:00, Řím).

Čtvrtek 17. června

Skupina C: Ukrajina – Makedonie (14:00, Bukurešť) Skupina B: Dánsko – Belgie (17:00, Kodaň) Skupina C: Nizozemsko – Rakousko (20:00, Amsterdam).

Pátek, 18. června

Skupina E: Švédsko – Slovensko (14:00, Dublin) Skupina D: Chorvatsko – Česká republika (17:00, Glasgow) Skupina D: Anglie – Skotsko (20:00, Londýn).

Sobota 19. června

Skupina F: Maďarsko – Francie (14:00, Budapešť) Skupina F: Portugalsko – Německo (17:00, Mnichov) Skupina E: Španělsko – Polsko (20:00, Bilbao).

Neděle 20. června

Skupina A: Itálie – Wales (15:00, Řím) Skupina A: Švýcarsko – Turecko (17:00, Baku).

Pondělí 21. června

Skupina C: Severní Makedonie – Nizozemsko (17:00, Amsterdam) Skupina C: Ukrajina – Rakousko (17:00, Bukurešť) Skupina B: Rusko – Dánsko (20:00, Kodaň) Skupina B: Finsko – Belgie (20:00) )). , Petrohrad)

Úterý 22. června

Skupina D: Česká republika – Anglie (20:00, Londýn) Skupina D: Chorvatsko – Skotsko (20:00, Glasgow).

Středa 23. června

Skupina E: Slovensko – Španělsko (17:00, Bilbao) Skupina E: Švédsko – Polsko (17:00, Dublin) Skupina F: Německo – Maďarsko (20:00, Mnichov) Skupina F: Portugalsko – Francie (20:00, Budapešť)

Vyřazovací fáze

16. kolo

Sobota 26. června

1: 2A vs 2B (17:00, Amsterdam) 2: 1A proti 2C (20:00, Londýn)

Neděle 27. června

3: 1C vs 3D / E / F (17:00, Budapešť) 4: 1B proti 3A / D / E / F (20:00, Bilbao)

Pondělí 28. června

5: 2D vs 2E (17:00, Kodaň) 6: 1F vs 3A / B / C (20:00, Bukurešť)

Úterý 29. června

7: 1D vs 2F (17:00, Dublin) 8: 1E proti 3A / B / C / D (20:00, Glasgow)

Čtvrtfinále

Pátek 2. července

QF1: Vítěz 6 vs Vítěz 5 (17:00, Petrohrad) QF2: Vítěz 4 vs Vítěz 2 (20:00, Mnichov)

Sobota 3. července

QF3: Vítěz 3 vs Vítěz 1 (17:00, Baku) QF4: Vítěz 8 vs Vítěz 7 (20:00, Řím)

semifinále

Úterý 6. července

SF1: Vítěz v QF2 vs Vítěz v QF1 (20:00, Londýn)

Středa 7. července

SF2: Vítěz v QF4 vs Vítěz v QF3 (20:00, Londýn)

poslední

Neděle 11. července

Vítěz SF1 vs Vítěz SF2 (20:00, Londýn)

Kde se budou zápasy hrát?

V současné době se turnaj bude konat ve 12 hostitelských městech po celé Evropě. V závislosti na globální pandemické situaci v červenci se toto číslo bude muset změnit.

UEFA dala do dubna 12 hostitelským městům předložit podrobné plány jejich hostování. Anglie mezi těmito národy se připravuje na pořádání dalších zápasů, pokud budou nucena vystoupit jiná místa. Skupinové zápasy jsou již naplánovány ve Wembley v Londýně a Hampden Parku v Glasgow, zatímco semifinálové a finálové zápasy se budou konat ve Wembley. Vláda se distancovala od svých návrhů uspořádat celý turnaj.

Oliver Dowden, ministr kultury, zřídil v září loňského září Stig – skupinu pro sportovní inovace a technologie, aby prozkoumala špičková technologická řešení, aby se fanoušci dostali zpět na místa. Rychlý pokrok při zahájení očkování také vyvolal debatu o možnosti vydávání digitálních pasů, aby fanoušci mohli prokázat, že dostali úder.

Má se za to, že pokud by měl Wembley dát zelenou přítomnosti fanoušků na sedm zápasů Euro 2020, byly by vyžadovány dvě testovací akce. O těchto číslech ještě není třeba diskutovat, ale zdá se nepravděpodobné, že stadion s 90 000 sedadly bude naplněn více než třetinou dychtivě očekávaného anglického zápasu skupinové fáze proti Skotsku.

Fanoušci obdrží náhradu, pokud se zápasy přesunou více než 50 kilometrů od cíle.