Sýrie: Raketové bombardování poblíž základny Green Village zadržuje americké síly, ale žádné oběti

Podle generálmajora Johna Brennana, velitele Combined Task Force – Operation Inherent Resolve (OIR), operace proti problémům pod vedením USA, útok na základnu Green Village poblíž iráckých hranic nevyvolal žádné škody ani oběti.

Jeden úředník uvedl, že základna ubytuje „malý počet“ koaličních sil, včetně příslušníků amerických služeb.

Několik raket se nepodařilo odpálit a koaliční síly pod vedením USA a Syrské demokratické síly byly znovu dobyty.

Všechny bezpilotní letouny kromě jednoho, které explodovaly uvnitř areálu používaného partnerskými Revolučními komandy, byly odrazeny koalicí vedenou USA, ale nezpůsobily žádné oběti.

Neuvedl, která koalice je zodpovědná za jeden z pondělních útoků. Nicméně milice podporované Íránem v regionu se často zaměřovaly na americké síly v Sýrii a Iráku.

V lednu vypálily síly podporované Íránem osm raket na Zelenou vesnici a způsobily menší škody na základně a nedaleké mešitě.

Spojené státy udržují v Sýrii asi 900 vojáků, z velké části rozdělených mezi základnu Tanf a ropná pole na východě země.

V lednu zahájila americká armáda údery v Sýrii poté, co nepřímá palba představovala to, co představitel koalice pod vedením USA popsal jako „bezprostřední hrozbu“ pro síly poblíž Green Village.

Ačkoli neexistovalo žádné konkrétní přisouzení nepřímé palby, tehdejší tiskový tajemník Pentagonu John Kirby řekl, že Spojené státy stále vidí hrozby proti americkým silám v regionu ze strany milicí podporovaných Íránem.

„Jen v posledních několika dnech došlo k činům některých z těchto skupin, které potvrdily přetrvávající obavy, které jsme měli o bezpečnost a ochranu našich lidí,“ řekl Kirby na lednovém tiskovém brífinku.