Cheat kódy Gran Turismo 4 byly objeveny téměř 20 let po vydání PS2

Gran Turismo 4 je jednou z nejoblíbenějších her v knihovně PS2 a je také jednou z nejprodávanějších her, s více než 11,5 miliony prodaných kusů za celou dobu existence. Fanouškům však trvalo téměř 20 let, než našli spoustu tajných cheatů skrytých ve hře – ale existují.

Původně odesláno Ninkai na Cvrlikáníale později bylo sdíleno dále Resetovat Nástěnky a kombinace tajných tlačítek vám umožní okamžitě získat 10 000 000 kreditů, automaticky složit licenční zkoušky a mnoho dalšího. Varování? Než to bude fungovat, musí uplynout alespoň 365 herních dnů.

Tolik let a tato hra stále přináší překvapení, GT4 již má cheat kódy👀👇 pic.twitter.com/toyyIHIJKW– Nenkaai 25. března 2023

Pro ty z vás, kteří touží vykopat svou starou PS2 a vyzkoušet ji, zde jsou všechny cheaty v plném znění:

10 000 000 kreditů: Vybrat, Vlevo, Vpravo, Vpravo, Dolů, Nahoru, Nahoru, Vlevo, Dolů, Nahoru, Vpravo, Vlevo, Dolů, L1, R1, Vybrat

Vybrat, Vlevo, Vpravo, Vpravo, Dolů, Nahoru, Nahoru, Vlevo, Dolů, Nahoru, Vpravo, Vlevo, Dolů, L1, R1, Vybrat Předat licenci automaticky: Select, R1, Select, R1, Select, L2, L2, R2, R2, L1, Select, Select

Select, R1, Select, R1, Select, L2, L2, R2, R2, L1, Select, Select Automaticky test zlaté licence: Select, Select, R1, R2, L2, L2, Select, L1, R1, Select, R2, L1, Select

Select, Select, R1, R2, L2, L2, Select, L1, R1, Select, R2, L1, Select Automaticky zlato při každé události: Select, L1, Up, Up, Select, R1, Down, Down, Select, L2, Select, R2, Select

Chcete se nyní vydat zpět na skladbu jednoho z největších vydání vývojářů Polyphony Digital všech dob? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.