Random: Sega slaví apríl zabitím Sonic The Hedgehog

Vypadá to, že Sega je opravdu otevřená všemu, pokud jde o Sonic – s dnešním oznámením společnosti Zabijte Sonic the Hedgehog. I když to může být legrační vtip, ve skutečnosti je to také skutečná hra.

Tato nová hra Sonic je popsána jako dobrodružný vizuální román typu point-and-click, který se odehrává v den Amyiných narozenin, kdy pro všechny své přátele na palubě Mirage Express pořádá tajnou vraždu. Sonic se stává obětí hry a odtud je jen na vás, abyste věci přišli na kloub.

Je to opravdu nevinná hra, nebo se chystá něco nebezpečnějšího? Připojte se k barevnému obsazení série Sonic the Hedgehog na vzrušujícím novém dobrodružství!

Hráči budou muset vyslechnout některé ze svých oblíbených postav Sonica, když zjistí, co se stalo s modrou kamufláží. Budete dokonce hrát za novou postavu od prvního dne v práci. Tento příběh je podpořen kompletně ručně kreslenými scénami a postavami. Ačkoli není k dispozici na hardwaru konzole, lze jej zdarma stáhnout přes Steam na PC.

Sonic Social Team hrdě představuje: Kill Sonic the Hedgehog! Zcela nová hra Sonic. nyní dostupný. na Steamu. Volný, uvolnit! pic.twitter.com/qOsvdwCU2b – Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) 31. března 2023

Věřili byste, že tohle je skutečná hra? Zanechte své myšlenky níže.