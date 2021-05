Galaxie NGC 2276, která byla nedávno vyfotografována Hubbleovým kosmickým dalekohledem, dříve dosáhla Atlasu mimozemských galaxií. (Fotografický kredit: ESA / Hubble & NASA, P. Sell)

The Hubbleův vesmírný dalekohled Pořiďte úžasnou novou fotografii vzdálené spirální galaxie, pokřivené gravitačním tahem od jejího souseda.

The Spirální galaxie , Volaná NGC 2276, a nachází se v souhvězdí Cepheus asi 120 milionů světelných let od zemského slunce. Na širokoúhlém snímku z Hubbla jej lze vidět spolu s jeho menším sousedem NGC 2300. Gravitační přitažlivost sousední galaxie zkroutila spirálovitou strukturu NGC 2276 do nevyváženého tvaru, čímž se stala místem v T. Atlas mimozemských galaxií Katalog nejpodivnějších hvězdných klastrů byl původně vydán v roce 1966.

Když NGC 2300 stlačí jednu stranu NGC 2276, vnější části spirálních ramen větší galaxie sahají od jejího středu, což NGC 2276 dává jeho asymetrický vzhled.

Příbuzný: Co je to spirální galaxie

Spirální ramena, stejně jako pavoučí nohy, vycházejí ze středu takzvaných spirálních galaxií (odtud název) a vytvářejí jasné proudy, ve kterých je hustota hvězd vyšší než ve zbytku galaxie. Zametací ramena jsou charakteristickým znakem spirálních galaxií, které mohou mít poměrně složitou strukturu charakterizovanou centrálním vydutím, plochým diskem se spirálními rameny, kde je soustředěna většina hvězd, a méně hustým hvězdným halo obklopujícím disk. Naše galaxie mléčná dráha Stejně tak i jeho soused Andromeda „Obě jsou spirální galaxie.

Kromě gravitační interakce s NGC 2300 je vzhled NGC 2276 ovlivněn také přehřátým plynem, který normálně dominuje v kupách galaxií.

Pohled na Hubbleův vesmírný dalekohled ve velkém měřítku ukazuje galaxii NGC 2276 spolu s jejím menším sousedem NGC 2300, který vyvíjí svou gravitační sílu na jednu stranu NGC 2276 a způsobuje její asymetrický tvar. (Fotografický kredit: ESA / Hubble & NASA, P. Sell)

Podle Evropské kosmické agentury (ESA) Popis obrázku „Tento přehřátý plyn spustil hvězdnou explozi v NGC 2276, kterou lze na levé straně detailu vidět jako jasnou oblast modře zabarveného světla. Evropská kosmická agentura ve svém prohlášení uvedla, že nedávná exploze tvorby hvězd pro NGC 2276 je také spojena se vznikem mimozemských organismů – černých děr a neutronových hvězd v binárních systémech.