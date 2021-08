iFixit říká, že Playdate je překvapivě zachránitelný Game Boy

Historie přehrávání na běžícím stole iFixit.

Systém je menší a techničtější než starý Game Boy, ale existují nepopiratelné podobnosti.

Panic vám důvěřuje, že provedete opravy, takže záruka Playdate bude zrušena pouze v případě, že něco porušíte.

Vyjmutí systémové baterie je relativně jednoduché, jakmile odstraníte štítek.

Obrazovka Playdate je nalepena na přední straně systému, takže pokud se vám obrazovka rozbije, budete pravděpodobně potřebovat také nový přední kryt.

Sam Machkovech má svůj vlastní Playdate, ale zatím jej neotevřel. Může přinejmenším potvrdit kvalitu sestavení podpisové kliky systému. Sam Machkovech

Animace v centru Seattlu. Sam Machkovech

Umělci slz iFixit mají dostali do rukou Banánově žlutý plastový Playdate, kapesní herní systém Zkontrolovali jsme minulý měsíc před jeho spuštěním později v tomto roce. Stejně jako je Game Boys of yore jednoduchá Demontujte, opravte a znovu postavtePlaydate bude relativně snadné opravit, pokud budete někdy potřebovat vyměnit baterii nebo tlačítka.

Nejzajímavější výsledky: Podpisová klika Playdate používá snímač Hallova efektu, nikoli pružinu nebo jiný typ korozivního fyzikálního mechanismu, takže by neměl trpět unášením v průběhu času, jak to dělají některé ovládací páky konzoly. A i když je uvnitř Playdate štítek se zárukou, výslovně se v něm píše, že zrušíte záruku na systém, pokud uvnitř něco rozbijete, Ne Po rozebrání systému jej zrušíte. To vytváří správnou rovnováhu mezi „nechoďte sem, pokud nevíte, co děláte“ a „věříme, že v případě potřeby provedete opravy“.

The teardown nám také poskytuje některé podrobnosti o záměrně nízkoenergetickém hardwaru Playdate, který obsahuje procesor ARM Cortex M7 216 MHz, 128 MB (nebo 16 MB) RAM a 4 GB úložiště eMMC. Jedinou hlavní stížností, kterou iFixit má, je, že se zdá, že se LCD drží na přední straně Playdate – a výměna obrazovky bude pravděpodobně vyžadovat výměnu celého zbytku pouzdra. Ale protože přední strana Playdate je spíše žlutý plast než kov a sklo, neměla by tato část stát tolik, kolik stojí, když je obrazovka vašeho telefonu rozbitá.

Tato mentalita samooprav je v souladu se způsobem, jakým Panic, výrobce přenosného systému, oznámil systém kodér přátelský duch. Jakmile bude přenosná platforma dostupná, mohou podnikaví výrobci her použít ke kódování her buď Lua nebo C-nebo webovou vývojovou platformu vhodnou pro začátečníky-a poté je volně nahrávat a testovat na skutečných zařízeních pomocí přiložené sady SDK.

Užili jsme si spoustu zábavy s Playdate v náhledu zařízení – je to záměrně jednoduchý, výstižný systém podobný hře, který má hodně společného s Tamagotchi v 90. letech a Tiger Electronics Ze složitých moderních systémů, jako je Nintendo Switch nebo povrch páry. datum hraní je V současné době je k dispozici pro předobjednávku za 179 $, který zahrnuje zařízení a celkem 24 her. Některé objednávky budou odeslány později v roce 2021, ale předobjednávky zadané dnes dorazí až někdy příští rok.

