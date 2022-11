USMNT vs. Anglie: Vzpomínka na „zvláštní okamžik“ na mistrovství světa 2010

„Cítil jsem, jak se mi prohnula ruka, protože jsem se snažil udržet míč dole. Nepovedlo se mi to, a pak to zvedl hybnost a já jsem ho popadl.“ „Od té chvíle je to něco jako, dobře, je to hotovo, znovu se soustřeďte, vraťte se do hry, protože je tu jen jedna horší věc, a to dělat to znovu. Takže pokračujte a uvidíte zbytek hry.“ “