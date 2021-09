Hraje se dnes zápas Walesu a Běloruska v televizi? Čas zahájení, kanál a způsob sledování kvalifikačního zápasu mistrovství světa

Wales se dnes odpoledne setká s Běloruskem v důležité kvalifikaci mistrovství světa, přičemž tým Roberta Pagea se chce vyšplhat na tabulku skupiny E a posílit své naděje na kvalifikaci vítězstvím.

Belgie a Česká republika vedou ve skupině E Wales s 10 body, respektive se sedmi body, ale Wales má po březnovém porážce Čechů v ruce dvě utkání.

Wales hraje ve středu s Běloruskem a poté s Estonskem a mohl by v tabulce skončit na druhém místě, pokud v těchto zápasech získá maximální počet bodů. Zápas se odehraje dnes odpoledne v Rusku kvůli mezinárodnímu zákazu cestování do Běloruska.

Big srovnali Finsko na začátku tohoto týdne 0: 0 ve svém prvním zápase od Euro 2020, protože dosáhli vyřazovací fáze a poté prohráli s Dánskem.

Zde je vše, co potřebujete vědět před dnešní hrou.

Kdy to je?

Zápas začíná v neděli 5. září ve 14:00 GMT.

Jak to mohu zobrazit?

Bude se živě vysílat na Sky Sports Football s pokrytím od 13:30. Pokud nejste zákazníkem Sky, můžete získat soubor NOWTV Day Pass je tu Chcete -li sledovat bez předplatného.

Z některých odkazů v tomto článku můžeme získat provizi, ale nikdy nedovolíme, aby to ovlivnilo náš obsah.

Jaké jsou novinky týmu?

Walesu chybí zraněný Aaron Ramsey, který byl nucen vystoupit z týmu kvůli problému s třísly. Bez zranění budou také obránci Joe Rodon, Nico Williams a záložník David Brooks, zatímco Brandon Cooper, Ethan Ampadu a Tyler Roberts nemohou kvůli problémům s vízy cestovat do Ruska.

Útočník Kieffer Moore byl vyloučen kvůli pravidlům izolace Covid-19, zatímco Harry Wilson je suspendován poté, co byl na Euro 2020 poslán proti Dánsku.

Gareth Bale, Daniel James, Ben Davies a Joe Allen jsou připraveni vrátit se do základní sestavy Walesu poté, co vynechal přátelskou remízu s Finskem-přestože Bale přišel na lavičku za remízy 0: 0.

Možné formace

Wales: Ward; Mepham, Lawrence, Davis; Williams, Allen; Morrell, Norrington Davis; James, Bill, Johnson

Bělorusko: Černik; Begunov, Rakhmanov, Shvetsov, Sachevko, Zolotov; Antlevsky, Kilmovich, Curzon, Ebong; Lisakovic

Vyhlídka

Bělorusko: 11.2

Remíza: 13/5

Wales: 4/7

předpověď

To by měla být uklidňující výhra pro Wales, protože pod Robertem Pageem jdou od úspěchu k úspěchu. Vzhledem k podmínkám zápasu a počtu hráčů, kteří v jejich týmu nejsou k dispozici, by to ale mohlo být malé vítězství. Bělorusko 0-2 Wales