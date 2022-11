Atthaya Thitikul získává titul nováčka roku na LPGA ve velkém posunu před Tour Championship

abych to řekl Athaya Theticol Nováčkovská sezóna na LPGA je trochu zábavná, ale držet věci pod kontrolou je přesně to, co má rád 19letý Jeeno.

Sezóna 2022 skončila tento týden na CME Group Tour Championship a Thitikul již získal dva tituly na LPGA, je v žebříčku č. 1 a získal ocenění Louise Suggs Rolex Rookie of the Year. Ale současná světová dvojka projevuje moudrého ducha, který přesahuje její roky, když říká, že věc, na kterou je v této sezóně nejvíce hrdá, je její mentalita.

„[I’m]19 – Myslím, že jsem ještě mladý na to, abych zvládl všechny věci, které teď mám,“ řekl Thitikul pro On Her Turf před finále sezóny tento týden v Neapoli na Floridě. Neřekl jsem, že jsem to zvládl dobře, jen jsem řekl, že si myslím, že to zvládnu. Zvládnu to. A ano, letos to dopadlo velmi dobře.

Aby se thajská rodačka udržela na uzdě, svou filozofii zveřejňuje na svém instagramovém profilu, který zní: „Buď tebou, buď šťastná a všechno bude v pořádku.“ Thitikul, který se 31. října připojil k 18násobnému vítězi LPGA Lydia Ko Jako jediná hráčka v historii turné, která dosáhla č. 1 před svými 20. narozeninami, řekla, že zhodnotila špatné výkony na golfovém hřišti a zjistila, že všichni mají jedno společné: prostě nebyla stejná.

„Nebavila jsem se,“ říká o těch neuspokojivých zájezdech. „Na golfovém hřišti jsem čekal hodně výsledků, moc nemluvím, moc mě to nebaví. Takže asi být sám sebou, bavit se, pořád se usmívat, pořád se smát a mluvit s ostatními hráči nebo mluvit s caddy, žertujte – myslím, že je to nejlepší z nejlepších.“ Zvládnu to.“

Golf vždy bavil Thitikul, která vyrostla v severovýchodním Thajsku a ke sportu se dostala v šesti letech díky svému otci a dědečkovi, kteří sice nebyli golfisty, ale poznali příležitost, kterou golf nabízí. Thetkul si dobírá, že ho její dědeček miloval Tygří dřevoale po své první golfové zkušenosti s profíkem v Bangkoku se také stala závislou.

„Když skončím se zkouškou, ptají se mě: ‚Líbí se mi to?‘ A já říkám: ‚Jo, mám.'“ Protože [there were] Spousta přátel a když jsem trénovala, vypadalo to zábavně a nevypadalo to jako ostatní sporty, na které jsem se dívala v televizi,“ vzpomíná.

Thitikulův vzestup do popředí jejího sportu byl rychlý: v únoru 2017, pouhé tři dny po svých 14. narozeninách, debutovala na LPGA na Honda LPGA Thailand a skončila 37. z 66 hráček. O pouhých pět měsíců později se Thitikul dostala na titulky, když se stala nejmladší osobou, která kdy vyhrála turnaj profesionálního golfového turné ve věku 14 let, 4 měsíců a 19 dní, a vyhrála Ladies European Championship v Thajsku na Ladies European Tour (LET). .

Další tři roky Thitikul bojovala o to, aby se stala profesionálkou, nasbírala několik amatérských mezinárodních vítězství a spoustu zkušeností z turné, získala své první ocenění na LPGA tím, že v březnu 2018 obsadila 10. místo na HSBC Women’s World Championship (T-8) a získala nízké hodnocení. . téhož roku ve dvou disciplínách, ANA Inspiration (T-30) a Women’s British Open (T-64). Následující rok vyhrála Mistrovství Evropy žen v Thajsku podruhé za tři roky, druhý rok po sobě získala nenápadné vyznamenání na British Open (dokončení T-29) a byla č. 1 v ženách. amatérský světový žebříček. .

Ve svém prvním roce jako profesionálka, během sezóny 2020 zasažené pandemií, dosáhla Thitikul svého prvního profesionálního vítězství v červenci na Thai LPGA Championship. Sezónu zakončila pěti výhrami na thajské LPGA a dostala se na první místo peněžního žebříčku.

Thitikul přestoupila na LET v roce 2021, v červnu vyhrála Czech Women’s Open a jen o měsíc později se poprvé posunula do první stovky světového žebříčku na 89. místo. Rok 2021 zakončila dvěma výhrami, třemi vicemistry a dalších devět umístění v první desítce. Získal LET medaili za zásluhy a vyznamenání Nováček roku a stal se čtvrtým hráčem, který vyhrál obě ceny ve stejné sezóně.

Poté, co skončila třetí v kvalifikační škole LPGA, aby získala kartu pro rok 2022, si Thitikul nenechala ujít příležitost ve svém rychlém vzestupu v této sezóně. Ve svých prvních čtyřech startech se umístila ve dvou top 10, než uzavřela personální dohodu s Callaway, po níž v březnu na JTBC Classic vyhrála svůj první titul na LPGA. Je to karta 8 pod 64 v posledním kole, která si vynutí play off Nana Korszt Madsen Ve druhém přídavném slotu. Svůj druhý titul na LPGA získala v září na Walmart NW Arkansas Championship, kde vyrovnala rekord turnaje 61 druhým kolem a odpalem. Daniel Kang v play off.

Pokud jde o tlaky vyplývající z toho, že je fenoménem teenagerů, Teticul přiznává, že to nemůže ignorovat, ale přišla na to, jak to proměnit ve svůj prospěch: „Je to stále velmi obtížné, protože si myslím, že hráči chtějí být na špici a my jsme vyvinout tlak na sebe, je na nás hodně očí… Ale ve stejné době je to, jako byste nemohli vyhrávat každý týden, nemůžete mít každý den dobrý den. Je to golf. Líbí se mi chápat tlak jako výzvu. Vyvíjím na sebe velký tlak, ale myslím, že je to výzva.“

Mimo golfové hřiště Thitikul rád tráví čas s přáteli, sleduje korejská televizní dramata a dopřává si asijská jídla (oblíbená jsou čínština a korejština). Přestože nemá domácího mazlíčka, říká, že je pes a má raději hory než pláž, protože miluje turistiku.

Po sezóně, která v neděli skončí, ale ve svém itineráři Thitikul moc relaxace, turistiky nebo jiných aktivit než golf nečekejte.

„Je to nevhodné,“ říká, „máme spoustu práce.“ Stále se mám co učit – nejen pro příští rok, ale i pro [beyond.] …ale snad to příští rok bude hezké a dobré i pro mě. Opravdu chci ve své kariéře hodně vyhrát. Nevím, jestli to bude příští rok, ale doufám.