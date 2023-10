Naše federální vláda se tedy plácá díky podvodům na poslední chvíli a záchvatům vzteku ze strany Kongresu. Alespoň na dalších 45 dní. Americká pomoc obležené Ukrajině však zůstává rukojmím proruských sněmovních republikánů. Proč?

Trumpův masivní finanční dluh vůči Putinovi kvůli jeho dosazení k moci v roce 2016 konečně odhaluje své historické kořeny. Trump byl a zůstává kandidátem Moskvy, tajně financovaným ruskými oligarchy a zločinci, spolu s americkými sektáři a idioty. Nadále dominuje zpravodajskému cyklu ve světě plném dezinformací, falešných zpráv a dalších lží.

Na konci 90. let americké banky zablokovaly zadluženou a nedůvěryhodnou realitní kancelář Queens z jakýchkoli budoucích půjček, a tak se Trump obrátil na Putina a jeho přátele z KGB v Leningradu. Americké banky mu dávaly měsíční příspěvek. Nepodařilo se mu postavit Trump Tower v Moskvě, ale podařilo se mu s pomocí ruských peněz a půjček financovat svou volební kampaň na prezidenta Spojených států a mnoho dalšího.

Nikdo vlastně neví, kolik miliard bývalý prezident ruskému diktátorovi dluží. Putin ale zůstává Trumpovým bankéřem a očekává platbu.

K překvapení všech, Trump a jeho potrhlá rodina vyhráli volby díky volebnímu kolegiu, které opět porazilo lidové hlasování (pro Hillary Clintonovou). Euroasijský zločinecký syndikát zaujal pozice ve Washingtonu. Moskevský kandidát a jeho rodina převzali moc v Bílém domě.

Současné směšné divadlo Republikánské strany snažící se obvinit Bidena a vymýšlející finanční vazby na jeho svéhlavého syna Huntera a ukrajinské společnosti je opět v souladu s Putinovými zájmy. Divadlo pokračuje Trumpovým vyděračským telefonátem k útoku na Bidena přes Ukrajinu. Není divu, že Putin řekl, že podporuje Trumpa v roce 2024.

Nekonečné lži o rodině Bidenových jsou součástí velké Trumpovy lži, že údajně vyhrál volby v roce 2020 (prohrál). Jakákoli ztráta pro zničenou a obleženou Ukrajinu je vítězstvím Ruska, i když Moskva může být na bojišti skromná. Putin možná prohrál po roce 2005, kdy se Paul Manafort a další Putinovi poradci pokusili prosadit spřátelené kandidáty do kyjevské politiky a nepodařilo se jim to.

Republikánská strana je nyní stranou Trumpa, a tedy stranou Putina. Peníze nadále proudí ke klaunům a patolízalům na pravici, kteří jsou zaneprázdněni potlačováním hlasování, gerrymanderingem, vymýšlením konspirací a podbízením se republikánským zákonodárcům, ať už existují. Politici se mohou zdát blázniví, ale stále dostávají z Moskvy peníze, které proudí přes Trumpovy byzantské obchodní podniky (nyní obviněné) a důvěřivé republikány.

V roce 2018, před Muellerovou zprávou, jsem vydal svou knihu Užitečné aktiva. Trumpova rodina, Rusové a euroasijský organizovaný zločin s argumentem, že Trumpovy vazby na ruskou mafii sahají až do roku 1977 (kdy si vzal českou manželku), s KGB o deset let později, když Trump navštívil Rusko, a s ruskými oligarchy, kteří zahájili své podnikání. Financovat to v 90. letech. Mnoho Trumpových obchodních operací a schémat praní špinavých peněz je spojeno s euroasijskými zločinci a jejich neoprávněně získanými zisky po rozpadu starého Sovětského svazu.

Trumpovy nemovitosti v Miami, Las Vegas, New Jersey a New Yorku jsou tehdy i nyní považovány za bezpečná útočiště pro euroasijské gangstery, kteří čelí zatčení nebo sankcím. Sám Trump mohl být informátorem FBI, a tudíž v bezpečí před stíháním. Jeho čisté jmění však může být záporné. Nyní je souzen za podvod, který navýšil (nebo snížil) hodnotu jeho majetku.

Takže jsme se jen o vlásek vyhnuli vládnímu odstavení a můžeme se vrátit ke sledování krvavých zpráv z Ukrajiny v televizi každý večer. A slyšet více od Trumpa, kterému stačí říct ještě jednu nenávistnou nebo směšnou věc, aby získal bezplatné pokrytí pro svou kampaň proti impeachmentu.

Možná nějaký budoucí historik vysvětlí, jak a proč se americká demokracie stala obětí zhoubného, ​​narcistického spiknutí s cílem zmocnit se, využít a ovládnout vládu Spojených států, financovanou ruským válečným zločineckým diktátorem a sloužícím jako dvakrát obviněný vládce. Na bývalého prezidenta USA bylo vzneseno trestní oznámení. Trump chce převzít vládu, ignorovat ústavu a obvinit nebo popravit ty, kteří s ním nesouhlasí. Minimálně jeden republikánský kandidát na prezidenta si to nyní troufá označit za vlastizradu.

Robert C. Williams je bývalý ruský historik se sídlem v Topshamu.

„Př

LC Van Savage: Prosím, nenabízejte mi tuto židli



další “

Giving Voice: Community Reading si klade za cíl urychlit akce v oblasti bydlení