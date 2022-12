Celine Dion odhaluje vzácnou neurologickou poruchu, protože je zrušena

OTTAWA, Kanada – Popová zpěvačka Celine Dion ve čtvrtek se slzami v očích prozradila, že trpí syndromem ztuhlé osoby, vzácnou neurologickou poruchou, která ovlivňuje její zpěv, a řekla, že bude muset zrušit nebo odložit sérii evropských vystoupení.

V pětiminutovém videu zveřejněném na jejím Instagramu ve francouzštině a angličtině viditelně emotivní Dion řekla, že se zdravotními problémy potýkala „už dlouho“.

„Nedávno mi bylo diagnostikováno velmi vzácné neurologické onemocnění zvané syndrom ztuhlé osoby, které postihuje pouze jednoho z milionu lidí,“ řekl kanadský kardiostimulátor.

Způsobovalo to křeče, řekla, „ovlivňující každý aspekt mého každodenního života, někdy způsobující potíže při chůzi a nedovolující mi používat hlasivky ke zpěvu tak, jak jsem zvyklá.“

„Bolí mě, když vám dnes musím říct, že to znamená, že nebudu připraven v únoru obnovit své turné po Evropě.“

Dion (54) řekla, že má podporu svých dětí a týmu lékařů, kteří každý den pracují na zlepšení jejího stavu, ale dodala: „Musím přiznat, že to byl boj.“

Titanická sláva

Dion se v 90. letech proslavila z malého města Quebec k mezinárodní slávě díky hitům ​​jako „My Heart Will Go On“ – téma k oscarovému filmu Jamese Camerona „Titanic“ – a „The Power of Love“ a pokračuje dál. vyprodat obrovské stadiony po celém světě.vědec.

Tento úspěch byl investován do pravidelného koncertu v Caesar’s Palace v Las Vegas, kde měla několik prodloužených pobytů.

Poprvé se o křečích zmínila, když začátkem tohoto roku odložila své evropské turné.

Syndrom ztuhlé osoby (SPS) způsobuje svalovou ztuhlost a křeče, obvykle ve věku 30 až 60 let. Příznaky mohou v některých případech zůstat stabilní, ale v jiných se zhoršovat.

Podle amerického Národního institutu zdraví postihuje dvakrát více žen než mužů.

Pokud se SPS neléčí, může potenciálně vést k potížím s chůzí a výrazně ovlivnit schopnost člověka vykonávat rutinní každodenní úkoly.

Ačkoli přesná příčina tohoto syndromu není známa, má se za to, že jde o autoimunitní onemocnění a někdy se vyskytuje u jiných autoimunitních onemocnění.

Jediné, co vím, je zpěv

„Všechno, co vím, je zpívat,“ řekl Dion a rozplakal se, „to jsem dělal celý život a to je to, co dělám ze všeho nejraději.“

„Chybí mi vidět vás všechny na pódiu, jak pro vás vystupujete.“

Evropské jarní termíny, které měly v České republice začít v únoru, byly posunuty zpět na rok 2024, přičemž osm letních představení bylo zcela zrušeno.

Počet přehlídek se od konce srpna do října nezměnil.

Courage World Tour začalo v roce 2019 a Dion dokončil 52 vystoupení, než pandemie COVID-19 odložila zbytek.

Později zrušila severoamerickou část turné kvůli svým zdravotním problémům.

Mělo to být první světové koncertní turné držitelky Grammy za posledních deset let a první bez jejího manžela, manažera Rene Angelila, který v roce 2016 zemřel na rakovinu.

Komunita showbyznysu vyjádřila podporu Dionovi na Instagramu, přičemž mezi desetitisíce lidí, kteří zanechali přání všeho dobrého, byla zpěvačka Gwen Stefani, módní návrhářka Donatella Versace a herečka Kate Hudson.

Dion vyjádřila optimismus na konci své video zprávy.

„Doufám, že jsem na cestě k uzdravení. Na to se soustředím,“ řekla.