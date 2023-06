8 Bollywoodských filmů natáčených převážně v zahraničních lokacích

Co se vám vybaví, když si představíte bollywoodský film? Hlavní hudební scény, romantická dramata, hity a mnoho dalšího. Zatímco natáčení v různých městech Indie má své kouzlo, mnozí režiséři prozkoumali lokace daleko po celém světě podle požadavků filmů. Zatímco některé bollywoodské filmy natáčené v zahraničních lokacích vám mohou dát cestovatelské cíle, jiné budou pastvou pro vaše oči.

Zde je 8 bollywoodských filmů natočených převážně v zahraničních lokacích:

1 – Zindagi Na Milegi Dobara: „Zindagi Na Milega Dobara“ sleduje cestu tří přátel, které hrají Hrithik Roshan, Farhan Akhtar a Abhay Deol, na třítýdenním výletě na rozlučku se svobodou. Katrina Kaif a Kalki Koechlin jsou také součástí filmu. Jedním z natáčecích míst filmu je Barcelona, ​​​​Španělsko a obsahuje pozoruhodná místa, jako je Casa Batlló a Arc de Triomf. Film byl úspěšný a dokonce zvýšil turistický ruch do Španělska. Mnoho jeho částí bylo také natočeno ve Velké Británii.

2. Jab Harry Met Sejal: Shah Rukh Khan a Anushka Sharma ve filmu Jab Harry Met Sejal se natáčeli v Praze, Amsterdamu, Vídni, Lisabonu a Budapešti. Přestože film nebyl velkým hitem, skutečně ukázal krásu těchto evropských měst a mohl by vás svádět k brzké rezervaci lístku.

3 – Pficker: Film Befikre z roku 2016 s Ranveerem Singhem a Vaani Kapoorem v hlavních rolích je potěšením sledovat. Filmový režisér Aditya Chopra se rozhodl zasadit jej do krásného města Paříž ve Francii. Produkční tým natáčel film přes padesát dní v Paříži a Bombaji. Od Pont des Arts po Montmarte, film ukazuje všechna významná místa v Paříži.

4. Tygr Zinda Hai: „Tiger Zinda Hai“ se Salmanem Khanem a Katrinou Kaif v hlavních rolích je pokračováním filmu Ek Tha Tiger z roku 2012. Jde o thriller natočený v Rakousku. Slavná města Vídeň, Salcburk a Štýrský Hradec můžete vidět na mnoha scénách.

5. prásk prásk: Nevypadal Hrithik Roshan v Bang Bang tak žhavě? Všechny tři písně z filmu byly natočeny ve Středozemním moři. Píseň ‚Meherbaan‘ s Hrithikem a Katrinou Kaif byla natočena na Santorini. Některé pro film zásadní scény se natáčely i v České republice.

6 – Nádvoří: Courtyard je takový ikonický film. V hlavních rolích hrají Kajol a Aamir Khan. Courtyard, označovaný jako jeden z nejdražších bollywoodských filmů té doby, se natáčel hlavně v Tatrách v jižním Polsku.

7. Královna: Queen s Kanganou Ranautem v hlavní roli je ve skutečnosti film o balení kufru, velkém potápění a prvním samostatném mezinárodním výletu. Režisér Vikas Bahl natáčel film po dobu 45 dnů v evropských městech, jako je Paříž a Amsterdam. Eiffelova věž se v Královně objevuje v celé své kráse.

8 – Kal Ho Na Ho: Kal Ho Naa Ho původně natočil režisér Nikhil Advani v New Yorku. Ale film se stále přesouval z New Yorku do Toronta. Režisér odvedl skvělou práci, aby publikum uvěřilo, že film byl celý natočen v New Yorku, ale památky z Toronta stále častěji odhalovaly tajemství. Nicméně to byl skvělý film.

Kolik dalších filmů si vybavíte, že byly natočeny v zahraničních lokacích?

