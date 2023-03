2024 Ford Mustang Configurator v akci, objednejte si otevřené knihy

Pokud netrpělivě čekáte na svou příležitost objednat Nový Ford Mustang 2024 Od odhalení koncem minulého roku máme dobré zprávy. Vaše čekání oficiálně skončilo. Ford dnes oznámil, že začal přijímat objednávky na nový Mustang. Nyní může konečně začít čekání, až se váš vůz objeví u vašeho místního prodejce.

Navíc, pokud se vám líbí myšlenka na nový Mustang, ale ještě nejste připraveni (nebo si to nemůžete dovolit) zadat objednávku, stále pro vás máme dobrou zprávu. a Komponent Mustang 2024 Nyní je také živě, což znamená, že si svůj virtuální budoucí Mustang můžete přizpůsobit podle svého. Pokud vaše srdce netouží po tmavém koni Mustang v metalické žluté. Pokud ano, budete zklamáni, protože je k dispozici pouze pro základní vůz a GT. Také se zdá, že zelená již nepřichází v úvahu.

Když už mluvíme o základním voze, Jak již dříve oznámil FordMustang nyní začíná na 32 515 USD, když započítáte cílový poplatek 1 595 USD. A jde o to, co byste zaplatili za nový Mustang GT 2011. Není inflace legrace? Nyní stojí Mustang GT 43 090 dolarů. I když, abychom byli k Fordu spravedliví, tato cenovka vlastně sleduje inflaci obecně od doby, kdy představila Mustang z roku 2011, takže to není tak hrozné zdražení, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Mezitím Mustang Dark Horse začíná na 60 865 dolarech včetně místa určení. Jakmile začnete přidávat možnosti, je pro Dark Horse poměrně snadné dostat se daleko za hranici 75 000 $. Stále můžete získat Race Red, ale vypadá to, že Ford opravdu zdvojnásobil různé odstíny modré pro Dark Horse, přičemž čtyři z devíti možností laku jsou odstín modré. Pokud nechcete černou, bílou, šedou nebo modrou, jedinou možností je Race Red.

I když nedostatek zajímavějších barev může být trochu zklamáním, první uživatelé by alespoň neměli čekat příliš dlouho, než se dostanou do rukou Mustang 2024. Dodávky by měly začít někdy v létě.