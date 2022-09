Renny Harlin Films Remake trilogie „The Outsiders“ pro Lionsgate na Slovensku – Zprávy ze střední a východní Evropy

První díl trilogie „Strangers“ v režii Renée Harlin Vyrábí ho LionsgateVýroba začala na Slovensku. Rámový film Rastislav Kuril slouží produkci v tuzemsku. Producenti zaznamenali v červnu 33% hotovostní slevu na Slovenský Audiovizuální fond, Film Nová Evropa zprávy.

Natáčení prvního dílu trilogie začalo v srpnu na místech v Bratislavě a okolí.

Trilogie je remakem filmu The Strangers z roku 2008, který napsal a režíroval Brian Bertino a v hlavní roli s Liv Tyler a Scottem Speedmanem. Spolu s pokračováním z roku 2018 „Strangers: Prey at Night“ se stal hororovou klasikou.

V hlavních rolích Madelaine Petsch, Fury Gutierrez a Gabriel Basso bude film sledovat postavu Beachové, která projíždí krajinou se svým dlouholetým přítelem (Gutierrez), aby začala nový život na severozápadě Pacifiku. Když se jim ve Venuši v Oregonu porouchá auto, jsou nuceni strávit noc na odlehlém místě, kde je od soumraku do úsvitu terorizují tři maskovaní cizinci.

‚Cross in the Desert‘ vede srbské hitparády

Druhý film Hadži-Aleksandar Đurovi „Kříž v poušti“, který vydal Art Vista pro 62 tisků 8. září, měl během zahajovacího víkendu 10 812 vstupů. První koprodukce mezi Srbskem a Jordánskem překonala „Minions: The Rise of Gru“, „DC League of Superpets“, „Bullet Train“ a „After Ever Happy“.

„A Cross in the Desert“ vydělal 42 228 eur (42 038 dolarů), což je dobrý výsledek pro kinodistribuci na začátku září.

Text „Kříž v poušti“, který napsali Liliana Habyanovich Surovich a Hadzi Alexander Sorovich, sleduje cestu zbožné mladé ženy Paraskevy od obyčejné dívky k milované a uznávané světici v ortodoxním křesťanství. Režisér nás provede 40 lety zkušeností, hlubokých vnitřních bojů a víry, která je také všudypřítomná.

V hlavních rolích jsou Milena Pridych, Milica Stefanovic, Filip Hajdukovic, Jadranka Celik, Branislav Tomashevich, Danigel Sejic, Andrei Shepetkovsky a Mladen Soveli.

Film „A Cross in the Desert“ produkovaly Haji Aleksandrija Sorovic a Liliana Habianovic Sorovic prostřednictvím Aleksandrija Film v Bělehradě a koprodukce Khaled Haddad prostřednictvím Jordan Pioneers. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury a informací Srbska, Filmové centrum Srbska, Sekretariát pro kulturu Autonomní provincie Vojvodina a Královské filmové centrum Jordánska.

Film se natáčel především v Jordánsku, ale také v Srbsku a Rumunsku.

Nejdražší film v české historii získává první místo v tamních kinech

Anglicky psané historické drama Medieval od scenáristy, režiséra a producenta Petera Jakla je aktuálně nejnavštěvovanějším filmem v českých kinech. Film, který Bioscop uvedl do 244 kin 8. září, se během prvního víkendu stal čtvrtou největší premiérou v České republice v roce 2022 se 104 916 vstupy a 716 474 eury (713 221 USD).

Od prvního návrhu scénáře trvalo 11 let, než byl vyroben film produkovaný Cassianem Elwesem s JBJ Film a Double Tree Entertainment s celkovým rozpočtem přibližně 20,4 milionu eur (20,3 milionu dolarů). V projektu o českém vojevůdci Janu Szczkovi, koncipovaném jako domácí i mezinárodní film, hrají slavní zahraniční herci jako Michael Caine, Ben Frost, Til Schweiger, Sophie Lowe nebo Matthew Goode.

Premiéra „Medieval“ v kinech v 1311 amerických kinech nedopadla podle očekávání, celkem jen 807 761 € (804 094 $). Film se stal jedním z největších zaostávajících filmů v historii USA a získal 28. místo za nejnižší premiérový víkend v historii.

Tento článek byl publikován ve spolupráci s online zpravodajskou službou Film Nová Evropapokrývající novinky z filmového a televizního průmyslu ze střední a východní Evropy.

