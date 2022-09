Omlouváme se všem, David je posedlý čajovými sáčky.

Když 16. srpna zemřela Gillian Helfgot, 90letá hudební skladatelka pro „CityNews“ Tony Magee Vzpomínky na dobu, kdy přivezla svého slavného manžela pianistu Davida do Canberry na koncert k vydání klavíru české výroby Petrov.

Dovozci Petrof kontaktovali Christophera Davise, generálního ředitele DW Music v Canbeře, kde jsem pracoval, aby zahájili diskuse o skladování této značky, což vedlo k úspěšné dohodě a v červenci 2009 jsme obdrželi naše první akcie – čtyři nabídky a čtyři dceřiné společnosti.

V roce 1994, po rozpadu Československa na demokracie České republiky a Slovenska, česká vláda vložila ekvivalent 24 milionů australských dolarů na renovaci závodu v Petrově.

Zásilka, kterou jsme obdrželi v roce 2009, byla výsledkem této nové technologie a výrobní dokonalosti.

Jediná věc, která uzavřela obchod s naším obchodem, byla záruka, že dovozci zajistili australského pianistu Davida Helfgota jako oficiální podporu a ambasadora značky a že pro něj bude uspořádán koncert, aby vystoupil v prodejně na druhé největší párty. Model klavíru, „Monson“.

Byla to bezplatná akce, ale jak se šířilo, rychle jsme rozdali všech 250 volných vstupenek.

Třešnička na dortu přišla, když český velvyslanec souhlasil, že přijede s projevem.

O tři roky dříve, v roce 1996, byl produkován a propuštěn australský film Scotta Rankina „Shine“. Jde o biografické a psychologické drama založené na životě Davida Helfgotta, distribuované a vydávané filmy Andrew Pike a Ronin Here in Canberra.

Konečně přišel den v roce 2009, kdy David a Gillian dorazili do našeho obchodu v Canbeře, kolem 16:30, tři hodiny před začátkem koncertu.

Davidovo zjevné rozptýlení zpočátku nebylo nic jiného, ​​než že se ho zeptal: „Kde máš kuchyň?“

Gillian byla zaneprázdněna projednáváním formalit s Chrisem a neslyšela tuto výměnu názorů, takže ho mladší zaměstnanec ukázal nahoru a nechal to na něm – za předpokladu, že chce pít vodu.

David dorazil dolů asi o 10 minut později s 10 plechovkami čajových sáčků. Prošel každou skříň a kresbu, našel všechno, co mohl, otevřel několik balíčků, nacpal si do kapes čajové sáčky a žongloval s dalšími neotevřenými truhlami.

„Ach ne!“ vykřikla Jillian. Omlouváme se všem, David je posedlý čajovými sáčky.

Nicméně to nebyl problém. Gillian jemně vytáhla krabice z jeho sevření a řekla jemu i nám všem: „Nyní, Davide, dám ty krabice bezpečně sem za stůl, navíc si všechny ty krabice nemůžete strčit do kapes. velké velké boule, které na plese nebudou vypadat moc hezky, že?

Gillian se zeptala, jestli bychom mohli vzít Davida na klidné místo nahoře – ne do kuchyně – a tak jsme ho přivedli do showroomu klavírů a on seděl u několika klavírů a bavil se tam, zatímco Gillian a já jsme prošli kolem zařizování akce pro večer.

V 19 hodin se dům plnil. Velvyslanec hovořil o Petrovově historii výroby klavírů v jeho vlasti, pak nastal čas přivítat Gillian na pódiu.

Mluvila o tom, jak se seznámila s Davidem, který byl v roce 1983 v perthské vinárně Ricardo, kterou vlastní doktor Chris Reynolds. Reynolds nabídl Davidovi práci na starém rozviklaném křesle. Je mu připisováno, že sehrál důležitou roli v Davidově rehabilitaci poté, co mu byla diagnostikována časná schizofrenie.

Dr. Reynolds ho představil své přítelkyni Jillian Murray. Vzali se o rok později v roce 1984.

Gillian řekla: „Chtěla jsem zkusit pokračovat v rehabilitační práci Davida Reynoldse. Jelikož se tak velký talent rozpadl na bezmocného jedince s vážnými duševními problémy, moc jsem chtěla přimět Davida, aby znovu hrál profesionálně a sdílel svou lásku k on a on. Chvíli to trvalo. Mnoho let trpělivosti, ale už máme silné pouto a jsme do sebe opravdu hluboce zamilovaní.“

Gillian hrála trojici manželku, pečovatelku a manažerku. Zmínil jsem se, že David preferoval trénink začínat kolem 2:00 a končit kolem denní přestávky, takže spát na něm bylo těžké, dokud dovozci Petrof neobdarovali křídlo modelem „Monsoon“, který je vysoký 236 cm. Když si ji nechali nainstalovat ve svém domě v Bellingenu v Novém Jižním Walesu, Gillian řekla, že unášení do spánku není žádný problém se sladkými zvuky Davida hrajícího Petrova.

Gillian pak Davida zavede do hry, připomene mu, co by měla každá skladba být, načež se posadí a zahraje ji publiku.

Počínaje Sindingovým „A Rustle of Spring“ se nadšeně zvedl, potřásl si rukou se všemi v předních řadách, než ho Gillian jemně přivedla zpět ke klavíru, aby si vzal jeho další skladbu, kterou vždy oznamovala.

Mendelssohnovo „Rondo capriccioso op. 14″ je oblíbená a také složitá a náročná na hraní. David ji hrál hladkou technikou, rukama mával po klávesnici pohodlným způsobem, aniž by se tahal za předloktí nebo zápěstí. Celkově je to velmi žádoucí pro každého pianistu. pokud jde o obsah a kvalitu, protože neexistuje způsob, jak vytvořit zpěv z nástroje, pokud jste strnulí a ve stávce.

Další díla, která následovala po Chopinovi, zahrnovala „Heroic Polonaise“, klavírní aranžmá Dame Myry Hess pro „Jesu Joy of Man’s Desiring“ od Sebastiana Bacha, Beethovenovu klavírní sonátu „Pathétique“ a několik dalších klavírních miniatur a zakončené „Introduction in C# moll“ od Rachmaninova.

Celkem asi hodina muziky. Publikum šílelo a využívalo každého okamžiku.

Mnoho kritiků po celém světě nevhodně odmítlo Davida Helfgota jako pouhého zábavného cirkusového vystoupení.

Během vystoupení v roce 1997 kritik Anthony Tomassini poznamenal, že Helfgott „zírá do sálu a nepřetržitě komentuje chrochtání, sténání a mumlání“.

Na našem koncertě v obchodě v roce 2009 to bylo také evidentní, ale rychle jsem si s většinou publika uvědomil, že to byla jen součást jeho duševního stavu a nebylo těžké přehlédnout a soustředit se na jeho hudbu.

Gillian je sama o sobě málo známou šampiónkou v mnoha dalších oblastech hudební scény.

Než nakonec zasvětila svůj život pomoci svému manželovi, byla Helfgot astroložka a numeroložka. Napsala také svou bestsellerovou autobiografii New York Times „Love You to Bits and Pieces: Life with David Helfgott“, která sdílela svou životní cestu se světem.

Helfgott, neúnavná hudební fanynka, pokračovala v podpoře průmyslu, kde jen mohla, ve svém rodném Bellingenu, včetně propagace 80členného Bellingen Youth Orchestra a každoročního Camp Creative, který měl nakonec nějaký mezinárodní úspěch.

Gillian Helfgot sehrála zásadní roli při znovunastartování kariéry svého manžela, nejprve v Perthu, poté následovala vystoupení v Dánsku, Německu, Rakousku, Turecku, Spojených státech, Asii a Austrálii.

Jak jeho kariéra postupovala a on se stal známým, Jillian dělala všechny tiskové rozhovory sama.

„Gillian, veselá, společenská a emotivní žena, bude navždy vzpomínaná a vážená,“ napsala rodina.