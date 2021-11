Cervantesův institut pro současný španělský film

Letos v listopadu představí Instituto Cervantes, Evropský filmový festival v Seville a Velvyslanectví Španělska na Filipínách filmový cyklus „New Cinephilias Online“, který obsahuje čtyři nejnovější filmy, které budou vzhledem ke svému jazyku a tématům inovovat a riskovat. manipulovat se současnými strukturami a příběhy.

Filmová série pokračuje 13. a 14. listopadu komedií Violeta no coge el ascensor (Mamen Díaz, 2019). Violettě je něco přes dvacet a je odsouzena strávit léto v Madridu jako učeň v nakladatelství. Během těchto týdnů získává nové přátele – dobrá i špatná rozhodnutí, a především se učí, že neúspěch je více umění než drama. Film je přístupný pouze 13. – 14. listopadu na https://vimeo.com/607379253.

Třetí titul This Movie Is About Me (Alexis Delgado, 2019) vyjde 20. – 21. listopadu. Dokument zobrazuje Renatu Felicitas Suski, filmovou hvězdu vytvořenou pro film, který si Alexis Delgado představuje: „Gloria Swanson“ na jejím vlastním Sunset Boulevard – i když ne tak docela v prohnilém kalifornském sídle, které si Billy Wilder vybral v roce 1950, ale ve vězení v Galicii, kde si Renata odpykává trest za brutální vraždu svého souseda. Dokument je dostupný na https://vimeo.com/607398270.

La reina de los lagartos (Burnin‘ Percebes, 2019) zakončí kurz 27. – 28. listopadu. Komedie se točí kolem Berty, mladé a odhodlané svobodné matky, která se zamiluje do Javiho, podivného muže, který prochází životem jí a její dcery Margot. Vesmírná loď, která měla Javiho zajmout, se neobjeví a Berta narazí na to, čeho se nejvíc bála. Odkaz je dostupný zde: https://vimeo.com/603905907.

Filmy budou promítány prostřednictvím kanálu Instituto Cervantes na platformě Vimeo (https://vimeo.com/channels/institutocervantes) a budou k dispozici zdarma po dobu 48 hodin od data a času zahájení. Série začala 6. listopadu thrillerem Arima (Jaione Camborda, 2017).

New Cinephilias Online uvádí Instituto Cervantes ve spolupráci s Evropským filmovým festivalem v Seville a Velvyslanectvím Španělska na Filipínách ve španělštině s anglickými titulky. Podání je zdarma. Pro rozvrhy, podrobnosti o filmech a další informace se přihlaste na webovou stránku Instituto Cervantes (http://manila.cervantes.es) nebo facebookovou stránku Instituto Cervantes: www.facebook.com/InstitutoCervantesManila.