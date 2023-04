Centralizované ligové řešení k odstranění mezery v ženském hokeji

Trenérka Carla MacLeodová touží vidět, jak se její český tým vypořádá s výzvou debutovat ve skupině A na mistrovství světa žen v hokeji, a dvojnásobná kanadská olympionička pochopila realitu situace před zahájením turnaje na předměstí Toronta dne Středa. .

Šance, že se Češi nebo kdokoli jiný než USA a Kanada utkají ve finále o zlatou medaili 16. dubna, jsou mizivé.

Nejlepší způsob, jak mohou ostatní země začít dohánět, 40letá MacLeodová, řekla minulý týden The Associated Press, je zřízení centralizované profesionální ženské ligy, kde mohou nejlepší světové hráčky volat domů.

„Když se podíváte zpět na mužskou hru, tato propast se zmenšuje,“ řekl MacLeod s tím, že NHL přivítala evropské hráče v 70. letech a nakonec Rusy na konci 80. let.

„Právě teď je mezera ve zdrojích obrovská. Nenarušuje žádnou federaci. Je to realita situace,“ řekl MacLeod, obránce kanadských týmů, které vyhrály zlatou olympijskou medaili v letech 2006 a 2010. „Takže tato profesionální liga je více než platíme našim hráčům. Má to vliv. Díky tomu bude hra exponenciálně růst na mezinárodní úrovni,“ řekl.

Kanada s 12 zlatými medailemi a Spojené státy (devět) se utkaly ve finále 20 z 21 světových šampionátů, s výjimkou roku 2019, kdy Finsko porazilo Kanadu v semifinále a podlehlo Američanům v rozstřelu. Nejinak je tomu v olympijském sportu, kde se Kanada (s pěti gólovými medailemi) a Spojené státy (dvě) střetly v šesti ze sedmi finále, s výjimkou roku 2006, kdy Švédsko porazilo Američany v semifinále a poté prohrálo s Kanadou.

MacLeodovy komentáře jsou konzistentní Profesionální hra žen stagnuje.

V Evropě je ženská hokejová liga se sídlem v Rusku pro cizince zakázaná kvůli válce na Ukrajině, takže ženy mohou hrát švédskou profesionální ligu.

V Severní Americe se sedmičlenná hokejová federace Premier Hockey Federation od svého založení v roce 2015 rozšířila jako liga čtyř týmů pro Kanadu a Zvýšila svůj platový strop na 1,5 milionu dolarů Každá franšíza začíná příští sezónu.

Schopnost PHF propagovat se jako přední ženská liga v Severní Americe stále klesá. Kvůli neustálému praskání S Asociací profesionálních ženských hokejistů.

Členství PWHPA, které vzniklo v roce 2019, se skládá převážně z amerických a kanadských hráčů národního týmu, kteří jsou v závěrečných přípravách. Zahájení vlastní profesionální ligy Do konce tohoto roku.

Spíše než se spoléhat na skupiny soukromého vlastnictví, PWHPA chce mít místo u stolu při vytváření vlastní ligy, s rozdíly.

„Myslím, že PHF měla dobrý rok, PWHPA je na svém poslání a odvádí skvělou práci. Není to tedy tak, že by se lidé nesnažili,“ řekl MacLeod, než se zmínil o mužské hře. „Ale není to žádná raketová věda.“ Ohlédnutí za tím, kdo dominoval mezinárodnímu hokeji, jak dlouho a kdy se to změnilo?

Výkonná ředitelka PWHPA Jayna Heffordová souhlasila s příkladem své bývalé kanadské spoluhráčky a nastínila své rozdíly s PHF.

„Naše vize pro naši ligu je o více než o platech. Je to o infrastruktuře, řádných zdrojích, profesionálním vybavení, skvělém vedení a oddaných partnerech,“ napsal Hefford v prohlášení.

„Musí to být udržitelné podnikání. Jediný způsob, jak tuto mezeru zacelit,“ dodal. „Na konci dne lidé neinvestují do naděje, že něco bude fungovat. Musí existovat životaschopný model, který ukazuje, jak lze růst a přitahuje ty nejlepší talenty.“

PHF restrukturalizovala svůj obchodní model, ze start-up operace závislé na externích investorech, aby byl nezávisle veden vlastníky a guvernéry ligy.

Komisař PHF Regan Carey řekl, že turnaj zaceluje mezeru díky podpoře ze strany Mezinárodní hokejové federace a bývalého generálního ředitele týmu Kanady Mela Davidsona, který využívá své kontakty k přilákání mezinárodních talentů do týmů PHF.

„S PHF může mnoho nejlepších světových hráčů, včetně začínajících mezinárodních hráčů, soutěžit a užívat si nejvyšší platy a nejlepší výhody dostupné v našem sportu,“ řekl Carey. „Naším cílem je vždy spolupracovat a naše dveře zůstávají otevřené pro každého, kdo miluje náš sport a chce mu pomoci růst.“

Po celém světě soutěží 10 hráčů PHF, oproti sedmi loňským, včetně Becca Gilmore, která debutovala v americkém národním týmu.

Americká hvězdná útočnice Hilary Knight viděla výhody soutěžení v týmech PWHPA po boku Kanaďanů a poznamenala, že ji to otevřelo novému stylu hry.

„Bylo to opravdu skvělé a spolupráce učit se různé programy a učit se od různých trenérů,“ řekl Knight. „Je to opravdu vzrušující, budoucnost ženského hokeje, protože mám pocit, že je opravdu nevyužitá a jsme v bodě, kdy to bude do budoucna jako z praku.“