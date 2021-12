Geoff Keighley dráždí ‚čtyři nebo pět‘ vystoupení Elden Ring Calibre na The Game Awards

Jeff Kelly je hype dealer a mistrný střelec a novinář, který se stal moderátorem, opět zvažoval svůj další comeback. Herní ceny Živé vysílání. nabídka – který se bude vysílat tento týden Typicky kombinuje uznání v oboru s reklamou a „světovými premiérami“ a zdá se, že vzorec se ve své nejnovější inkarnaci nezměnil.

Mluvit o elden prsten Opětovné zveřejnění, prezentované Keighley jako součást Festival letních her se konal na začátku roku, naznačte to Měli bychom očekávat další odhalení V podobném měřítku během udílení her tento týden: „Ach můj bože, pravděpodobně jsou čtyři nebo pět věcí na takové úrovni. Nemůžu se dočkat, až tyto věci lidem ukážu.“

Od Keighleyho je to samozřejmě mazané prohlášení, protože takové věci jsou téměř vždy subjektivní. Je však nepopiratelné, že Elden Ring udělal značný rozruch, takže je těžké vymyslet něco, co by se vešlo do takové míry nadšení – vezměme si z nich „čtyři nebo pět“. Opět se jedná o stejnou show, která v minulosti hostila odhalení Xbox Series X, takže existuje jasný precedens pro odhalení nejdůležitějších věcí.

Důkaz bude v dezertu, ale pro každý případ se držte svých očekávání při zemi – raději se nechte mile překvapit. můžeš se učit Kdy sledujete The Game Awards Prostřednictvím odkazu a samozřejmě zde budeme mít živý chat zatlačte krabici Pokud si to chcete užít s námi.