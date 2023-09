Red Dead Redemption 3 je údajně oficiálně v práci

Online leaker tvrdil, že Red Dead Redemption 3 je „oficiálně v práci“. Mohlo by to být proto, že Grand Theft Auto 6 se blíží ke konci svého vývojového cyklu a připravuje se na své bezprostřední oznámení a následné vydání, a v důsledku toho se Rockstar soustředí na Red Dead Redemption 3, což bude pravděpodobně dalších šest, resp. šest her. Sedm let po propuštění.

Red Dead Redemption 3 – 2030?

Tato infuze přichází jako zdvořilost @MyTimeToShineH na Twitteru, který také nedávno zveřejnil tvrzení, že se připravuje pokračování Bradavic Legacy – o čemž jsme informovali zde. Je pravda, že MyTimeToShineH je více než jen filmově zaměřený leaker, který se specializuje na Marvel a DC, a protože tyto úniky ještě nejsou potvrzeny, čekáme na vytvoření rekordu zaměřeného na videohry.

Bez ohledu na to se zdá docela jasné, že Rockstar bude do určité míry pracovat na Red Dead Redemption 3 – nikdy nemůžeme říct, jak ta hra bude vypadat. Na internetu kolují návrhy, které se přiklánějí k tomu, že Red Dead Redemption 3 je prequel k prequelu a vzniká před Události ve hře Red Dead Redemption 2.

V tomto případě by film ukázal Van der Lindeův gang v jejich raných letech – pokud by se na tyto postavy vůbec soustředil. Bylo by vhodné, aby hra sledovala události v Blackwater, které viděly, jak se gang na začátku Red Dead Redemption 2 rozešel, stejně jako na konci Red Dead Redemption 2. že Hra nakonec vedla k otevření Red Dead Redemption z roku 2010.

co myslíš? Jste nadšení z vyhlídky Red Dead Redemption 3, nebo teprve čekáte na GTA 6?

