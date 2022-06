Měny v podmínkách SDR – Trhy

Washington: Mezinárodní měnový fond (MMF), Ministerstvo financí Měnové hodnoty ve smyslu zvláštních práv čerpání (SDR).

====================================================================================== June 17, 2022 ====================================================================================== Currency units per SDR SDR per Currency unit ====================================================================================== Currency 16-Jun-22 15-Jun-22 14-Jun-22 13-Jun-22 ====================================================================================== Chinese yuan 0.11205 0.111732 0.11176 0.111533 Euro 0.782335 0.783215 0.786329 0.78532 Japanese yen 0.005603 0.005562 0.005609 0.005564 U.K. pound 0.909201 0.907856 0.909259 0.916357 U.S. dollar 0.752245 0.750853 0.752324 0.751143 Algerian dinar 0.005132 0.00514 0.005141 0.005133 Australian dollar 0.526496 0.518539 0.524069 Botswana pula 0.061345 0.06139 0.061293 Brazilian real 0.146248 Brunei dollar 0.542041 0.539445 0.540191 0.540119 Canadian dollar Chilean peso 0.000871 0.000866 0.000871 0.000896 Czech koruna 0.031696 0.031758 0.031762 Danish krone 0.105282 0.105558 Indian rupee 0.009634 0.009617 0.009645 0.009612 Israeli New Shekel 0.217387 Korean won Kuwaiti dinar 2.45271 2.44697 2.45296 2.44991 Malaysian ringgit 0.169903 0.170134 Mauritian rupee 0.017005 0.017 0.017043 0.017025 Mexican peso 0.036565 0.03633 0.036418 0.036726 New Zealand dollar 0.468345 0.47506 Norwegian krone 0.074802 0.075405 0.076081 Omani rial 1.95642 1.9528 Peruvian sol 0.201896 Philippine peso 0.014095 0.014094 0.014186 Polish zloty 0.168902 0.169145 0.169907 Qatari riyal 0.206661 0.206278 0.206682 0.206358 Russian ruble 0.013251 0.013177 Saudi Arabian riyal 0.200599 0.200227 0.20062 0.200305 Singapore dollar 0.542041 0.539445 0.540191 0.540119 South African rand 0.046896 0.046849 0.046778 Swedish krona 0.073259 0.074078 0.074244 0.07461 Swiss franc 0.751943 0.756751 0.756629 Thai baht 0.021516 0.021405 0.021525 0.021577 Trinidadian dollar 0.111093 U.A.E. dirham 0.204832 0.204453 0.204853 Uruguayan peso 0.018732 0.018733 ======================================================================================

Poznámky

(1) Hodnota amerického dolaru ve SDR je přijímajícím centrálním bodem součtu hodnot v dolarech na základě tržních směnných kurzů pro konkrétní množství prvních čtyř uvedených měn. Viz ocenění SDR.

Hodnota vyjádřená v SDR pro každou z ostatních výše popsaných měn je odvozena od reprezentativního směnného kurzu této měny vůči americkému dolaru, jak je deklarován emitující centrální bankou, a hodnoty SDR v amerických dolarech, s výjimkou íránského riálu a íránský riál. Libyjský dinár a jeho hodnota je oficiálně vyjádřena přímo v jednotkách místní měny na jednotku SDR. Všechna čísla byla zaokrouhlena nahoru na šest platných čísel. Viz reprezentativní směnné kurzy pro vybrané měny.

(2) Hodnota vyjádřená v každé národní měně SDR je směněná hodnota ve smyslu SDR každé národní měny, zaokrouhlená na šest platných číslic.

