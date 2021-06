Novinky z EU: Česká republika vzdoruje požadavkům Bruselu na přijetí eura – „milujeme své koruny“ | Politika | Zprávy

Nová vlna euroskepticismu mezi mladými voliči vyvolala výzvu, aby Česká republika odolávala požadavkům Bruselu na vstup země do eurozóny. Vedoucí nového antievropského hnutí Odeschod pro Express.co.uk uvedl, že věří, že vstup do eura bude pro Českou republiku znamenat „velké problémy“.

Země vstoupila do Evropské unie v roce 2004, ale dosud nepřijala jednotnou měnu.

Matej Gregor řekl: „Pokud vstoupíme do eurozóny, bude mít země velké problémy.

„Bylo by velmi obtížné dosáhnout Czexitu, kdyby naše země přijala euro a já opravdu doufám, že to za pár let nebudeme mít.“

“Lidé v České republice nechtějí euro.”

„Máme české koruny a milujeme je, ale Evropská unie na nás stále útočí eury.“