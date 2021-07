Ex-Ferrari Chief Design Boss analyzuje a přepracovává nový 296 GTB

Nový design Ferrari 296 GTB byl většinou dobře přijat, i když naše sekce komentářů může naznačovat, že ne každý je zamilovaný. Jak to vnímá bývalý designér Ferrari?

Frank Stevenson na něj upozorňuje svého designéra Ferrari V6 Hybrid Zdůraznit všechny úspěchy italské značky a několik chyb v jejich posledním videu.

Dobré počáteční dojmy. Stevenson obdivuje celkový vzhled a gesta Ferrari k němu 250 LM. Když jsou sloupky A pryč, říká, že přední část vypadá dobře a celkový vzhled je čistý. Chválí také Ferrari za umístění výšky předního blatníku nad středový bod kol, což podle něj pomáhá řidiči vědět, kde jsou přední kola, a přesněji zasáhnout hlavy.

Má však problém se signálními světly, která se neshodují s liniemi kapoty, což nyní nepochybně spustí hromadný OCD na internetu. Také si stěžuje, že zadní světla nejsou kulatá, což je designový prvek, který křičí Ferrari pro něj.

Co se týče věcí Stevenson Navrhl by to jinak, začíná u přední masky, která je pro něj příliš agresivní. Ve svém přepracování je trochu ořezal, čímž poskytl bočním vstupům trochu více prostoru vpředu.

Rovněž naznačuje, že mírně nepříjemný úhel, ve kterém se strop setkává se sloupkem A, bylo možné snadno napravit černým natřením stropu a 296 GTB Ještě víc než vzhled stíhacího padáku.

Také přepracoval zadní část, aby byla klasičtější Ferrari, z jeho pohledu. Zaoblením koncových světel a mírným posunutím výfukového potrubí je zadní část jednodušší a výkonnější.

Stevenson však zdůrazňuje, že co 296 GTB Nejlepší ze všeho je, že mít historické auto, které nabízí hratelné atributy, je pro designéry velmi cenným nástrojem.

“Tento Ferrari 296 GTB Rozhodně to dokazuje, “říká Stephenson.” V minulosti jste měli dvě kola a v budoucnu dvě kola, která je mícháte. Spojuje vášeň minulosti a technologii budoucnosti a oni to dokázali velmi dobře. “