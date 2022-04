Emma Radocano hledá čtvrtého trenéra po jejím rozchodu s Turbine Peltz | Emma Radukano

Emma Radocano se rozešla se svým trenérem Turpinem Peltzem poté, co spolu pracovali pouhých pět měsíců. Kvůli nutnosti nastartovat „nové tréninkové paradigma“ bude Raducanu opět hrát bez trenéra.

„Rád bych poděkoval Turpinovi za jeho trénink, profesionalitu a obětavost během posledního půl roku,“ uvedl Radocano v prohlášení. „Má velké srdce a během našeho společného času jsem si užil silnou chemii.“

Raducano se tento týden utká na Madrid Open, přičemž ve čtvrtek bude v úvodním kole losováno s Češkou Terezou Martínkovou. Ve Španělsku ji doprovází Ian Bates, prezident ženského tenisu Libanonské asociace pro transparentnost (LTA). „Cítím, že nejlepším směrem pro můj rozvoj je přechod na nový tréninkový model s podporou LTA,“ řekla.

Rozdělení znamená, že Raducanu bude loni hledat čtvrtého trenéra, což je neobvykle rychlý obrat i na rozbitém tenisovém tréninkovém okruhu. Tato krátkodobá koučovací partnerství byla běžným tématem v Raducanově mladé, nekonvenční kariéře, protože Raducanu a její otec Ian si již vytvořili reputaci získávání informací od trenérů a poté rychle přecházející k další.

Radocano spolupracovala se špičkovým britským trenérem Nigelem Searsem, než si loni v létě najala Andrewa Richardsona, aby ji podpořil na její první dlouhé cestě mimo USA, která skončila šokujícím vítězstvím na US Open. Poté, co se rozhodl nepokračovat ve spolupráci s Richardsonem, Raducanu najal Peltze, německého trenéra, který udělal Angelique Kerberovou hráčkou číslo 1 již od jejích dospívání, s odkazem na potřebu pracovat se zkušenějším trenérem, který by jí mohl pomoci při jejím nečekaném skoku. až na Tour.

Zdálo se však, že jeho zkušenost na ni za krátkou dobu, kdy byli spolu, měla omezený vliv. Místo toho byla Raducanuova dosavadní sezóna definována obtížemi bezprostředně po takovém životním vítězství v New Yorku, její nezkušeností odrážející se v jejích výkonech a různými zraněními, která utrpěla, když si její tělo zvykalo na život v profesionálním tenise. S Peltzovou v této sezóně nasbírala bilanci 5-7.

Poslední týdny však nabraly jednoznačně pozitivní spád, když Raducanuová navázala na své první profesionální vítězství na antuce a při svém debutu na Billie Jean King Cupu v Praze pronikla do čtvrtfinále Porsche Grand Prix ve Stuttgartu. Zřejmým potenciálním kandidátem by byl Riccardo Piatti, slavný italský trenér, který se nedávno rozešel s Yannickem Senerem. Raducanu se na antukovou sezónu připravovala několikadenním tréninkem v Piatti Academy v Itálii, ale řekla, že své zázemí využívá pouze k přípravě na antukovou sezónu, zatímco Peltzová byla na dovolené.

Mezitím Roger Federer potvrdil svůj vstup na říjnový turnaj ATP 500 v Basileji, což je domácí podnik, protože se zdá, že se vrátí po třetí operaci kolena za poslední dva roky. Rafael Nadal se vrátí na kurt, až se muži příští týden na Madrid Open po zlomenině žebra minulý měsíc vystřídají. Nakonec byla Velká Británie, Spojené státy, Kazachstán a Nizozemsko vylosovány do skupinové fáze Davisova poháru v září se zápasy v Glasgow.