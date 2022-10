Postavte staré počítačové muzeum o velikosti police z papíru

Včera umělec z kanadského Winnipegu jménem Rocky Bergen hruď Bezplatná sbírka historických papírových řemeslných počítačových modelů, které mohou fandové sestavit pro zábavu. oni jsou Dostupné v internetovém archivu V balení 24 PDF souborů si je můžete vytisknout na papír formátu Letter a složit do tří rozměrů.

Mezi papírovými obchodními modely Bergenu velikosti Barbie najdete reprezentace klasických počítačů původně vydaných během 70. a 80. let, jako jsou Apple II, IBM PC 5150, Commodore 64, Apple Macintosh a dokonce i Apple Lisa 1. You‘ Najdete zde také kartonové modely některých klasických herních konzolí, jako je Sega Master System a Nintendo GameCube.

Bergen začal vytvářet prototypy papírování v létě 2016, počínaje Amstrad CPC 464, který navrhl pro fanouška CPC. „Vyrostl jsem na Commodore 64 a vždy jsem byl fanouškem historických počítačů a jejich průmyslového designu,“ řekl Bergen Ars Technica. „Chtěl bych jich mít obrovskou sadu, ale pro lidi není vždy praktické mít u sebe neustále obrovské množství zařízení.“

K vytvoření modelů Bergen shromažďuje obrázky zařízení z internetu a řeže je na kostky v Adobe Illustratoru, dokud nedosáhne uspokojivého výsledku. „Většinou nechám sériová čísla nedotčená, takže je možné zkontrolovat, zda jste počítač používali,“ říká.

Mnoho brožovaných šablon Bergen obsahuje další formuláře s různým softwarem nebo hrami na obrazovkách, které lze vyměnit vložením obrázků obrazovek složených do slotů na jednotkách. Mnoho modelů také obsahuje nádherné detaily, jako je příslušenství pro příslušný model v měřítku: mechaniky, myši, diskety, softwarové boxy a dokonce i modemy.

„Reakce z internetu byla velmi povzbudivá,“ říká Bergen. „Takže jsem vyrobil velké množství těchto modelů, takže si můžete postavit celé počítačové muzeum.“

Po vytištění, vyříznutí a složení jsou formuláře obvykle vysoké pouze 3 až 4 palce, ale měřítko se liší v závislosti na velikosti použitého papíru. Bergen navrhl formuláře pro papír 11 x 17 (A3). Při této velikosti vypadají „velikosti typické mini konzole“. Lze jej ale také automaticky zmenšit na papír o rozměrech 8,5″ x 11″, takže jde zhruba o „měřítko pro panenky Barbie“.

Bergen považuje sestavování modelů za meditativní zážitek. „Nemyslel jsem si, že by mě bavil proces řezání a skládání, ale je to moje oblíbená část procesu,“ říká. „Myslel jsem, že to bude stresující, ale ukázalo se, že je to velmi uvolňující.“

Abyste mohli začít budovat své vlastní muzeum papíru, budete potřebovat barevnou tiskárnu, papír a nůžky. Stáhněte si soubory PDF Z internetového archivu jej vytiskněte, ořízněte podél čar, přehněte záložky a vložte je do slotů. Bergen říká, že práce s tlustším papírem je snazší. „Nástroj na skládání papíru (běžně označovaný jako nůžky na kosti) skutečně pomáhá vytvářet krásné okraje,“ říká. „Ale každý nůž na máslo bez zoubkování bude také fungovat skvěle.“

to je žádné tajemství Ceny starých počítačů a herních konzolí v posledních letech raketově vzrostly, zejména během pandemie. Díky tomu je shromažďování skutečných strojů obtížnější a dražší, než tomu bylo před deseti lety. Bergen říká, že tyto faktory jsou při navrhování papírových soch vždy v pozadí jeho mysli.

„Líbí se mi myšlenka odstranění nedostatku nebo nákladů z rovnice,“ říká. Za cenu papíru a inkoustu si můžete užít vzácné vintage stroje, které by mohly stát tisíce (resp Desítky tisíc) dolarů. „Apple Lisa 1 vás bude stát jen váš čas a možná se o něm také něco dozvíte. Vím, že ano.“