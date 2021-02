Odborníci tvrdí, že běžné vedlejší účinky vakcíny vyvolávají zbytečné obavy z rakoviny prsu

Jsou vydávána nová doporučení ohledně toho, kdy naplánovat roční mamografy kvůli častým vedlejším účinkům vakcíny COVID-19. Oteklé lymfatické uzliny vedou ke zbytečným testům a obavám. Lymfatické uzliny jsou součástí imunitního systému a mohou se zvětšovat jakoukoli vakcínou u mužů, žen a dětí. Kombinace vakcín a mamogramu, která byla odložena v roce 2020, však vyvolává zbytečné obavy. Dva týdny po první lednové dávce vakcíny COVID-19 učinil zdravotnický pracovník Deep Roving z Pelhamu děsivý objev. “Všimla si velké hrudky, jako golfového míčku, mezi mým hrudníkem a podpaží,“ řekl Roving „S mamogramem a biopsií.“ „Bylo to strašidelné.“ „Pak se vrátila: souvisí s vakcínou.“ Dr. Marina Feldman z Elliottovho centra pro zdraví prsu uvedla jeden z vedlejších účinků vakcíny pro oba ženy a muži, mohlo by dojít ke zvětšení lymfatických uzlin pod paží, kde byla injekce podána. Roving není její pacient, ale Feldman řekl, že radiologové prsu zaznamenávají falešné poplachy při každoročních kontrolách, a to iu Elliota. včetně vakcíny COVID, je stimulovat imunitní systém, aby jej aktivoval, aby jej vytvořil. Protilátky, takže pokud vaše tělo narazí na virus kdykoli, Feldman řekl: „Aby se zabránilo zbytečným testům a úzkosti, doporučuje nyní Národní asociace pro zobrazování prsou naplánování mamogramů před prvním výstřelem nebo čtyři až šest týdnů po druhém výstřelu, když to je. Feldman by možná řekl: „Jsme to oni V Elliott Breast Center jsme již oslovili všechny naše pacienty. “ „Pouze je informujeme, že existuje možnost jim zavolat zpět, a proto jim dáváme možnost přeplánovat.“ Doporučení jsou pouze pro mamograf. Lidé podstupující výzkumné kontroly jiných obav by neměli odkládat péči, pokud se lymfatické uzliny zvětšené po očkování nevyřeší nebo nevrátí do čtyř týdnů, měli by pacienti navštívit lékaře.

Jsou vydávána nová doporučení ohledně toho, kdy naplánovat roční mamografy kvůli častým vedlejším účinkům vakcíny COVID-19. Oteklé lymfatické uzliny vyvolávají zbytečné testy a obavy. Lymfatické uzliny jsou součástí imunitního systému a mohou se zvětšovat jakoukoli vakcínou u mužů, žen a dětí. Kombinace vakcín a mamogramu, která byla odložena v roce 2020, však vyvolává zbytečné obavy. Dva týdny po první lednové dávce vakcíny COVID-19 učinil zdravotnický pracovník Deep Roving z Pelhamu děsivý objev. „Všimla jsem si velké hrudky, jako golfového míčku, mezi hrudníkem a podpaží,“ řekla. Její lékař nařídil mamograf a biopsii. “Bylo to děsivé,” řekl Rovang. Pak se to vrátilo: souvisí s vakcínou. Jedním z vedlejších účinků vakcíny pro ženy i muže by mohly být zvětšené lymfatické uzliny pod paží, kde byla injekce podána, uvedla doktorka Marina Feldman z Elliott Center for Breast Health. Roviang není její pacient, ale Feldman uvedl, že mamologové po celé zemi vidí falešné poplachy na každoročních kontrolách, včetně Elliotta. Feldman řekl: „Cílem jakékoli vakcíny, včetně vakcíny COVID, je stimulovat imunitní systém k jeho aktivaci k produkci protilátek, takže pokud vaše tělo narazí na virus, je již připraveno jej odvrátit.“ Aby se zabránilo zbytečnému testování a úzkosti, Národní mamografická asociace nyní doporučuje naplánovat mamogramy před prvním výstřelem nebo čtyři až šest týdnů po druhém záběru, pokud je to možné. „Jsme tady v Elliott Breast Center,” řekl Feldman. „Opravdu jsme oslovili všechny naše pacienty.” „Pouze je informujeme, že existuje možnost jim zavolat zpět, a proto jim dáváme možnost přeplánovat.“ Doporučení pouze pro roční mamograf. Lidé vyšetřující jiné obavy by neměli zdržovat péči. Pokud lymfatické uzliny, které se po očkování zvětší, nevymizí nebo neupadnou do čtyř týdnů, měli by pacienti navštívit lékaře. READ Severní Karolína očekává, že obdrží 200 000 + prvních dávek vakcíny týdně :: WRAL.com