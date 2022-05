Sam Ryder vztyčuje britskou vlajku ve finále Eurovize

Spolupořadatel Eurovize Sam Ryder vystoupí na pódium ve snaze zlepšit postavení Spojeného království během dnešního Velkého finále.

32letá hvězda TikTok je jedním z 25 herců, kteří se ucházejí o hlavní cenu během vyvrcholení týdenní soutěže v italském Turíně.

Zpěvák vystoupí se svým popovým hitem Space Man s číslem 22 před davem téměř 7000 fanoušků v Pala Olimpico Areně.

Poslechněte si všech 25 letošních # Eurovize Velké finále za 60 sekund! 🇨🇿🇷🇴🇵🇹🇫🇮🇨🇭🇫🇷🇳🇴🇦🇲🇮🇹🇪🇸🇳🇱🇺🇦🇩🇪🇱🇹🇦🇪🇬🇧🇪🇬🇷🇮🇸🇲🇩🇸🇪🇦🇺🇬🇧🇵🇱🇷🇸🇪 pic.twitter.com/wltQQwamuF Eurovision Song Contest 13. května 2022

Skladbu napsal společně se skladatelkou Amy Wedge, oceněnou cenou Grammy, která dříve spolupracovala s Edem Sheeranem a Maxem Wolfgangem.

V soutěži v roce 2019 pokračovalo Spojené království v sérii špatných výsledků a skončilo poslední s Michaelem Riceem Bigger Than Us, zatímco Nizozemsko obsadilo první místo s Arcade Duncana Laurence.

Soutěž 2020 byla z důvodu pandemie koronaviru zrušena. Minulý rok byl britský jezdec James Newman jediným jezdcem, který získal ve finále nula bodů, a skončil tak poslední v průběžném pořadí.

V letošním finále se představí 20 úspěšných zemí z týdenního semifinále plus takzvaná velká pětka z Velké Británie, Francie, Německa, Itálie a Španělska.

We Are Domi z České republiky vystoupí na úvodním slotu Lights Off, zatímco Estonsko zakončí show Stefanem, který zazpívá Hope.

Oblíbený Kalush Orchestra Eurovize, ukrajinský Kalush Orchestra, také vystoupí se svou dvanáctou písní „Stefania“.

Šampion Eurovision Song Contest Maneskin také vystoupí na pódium, aby představil nový sólový model.

Graham Norton se vrátí ve své 13. soutěži, kde bude pozorně sledovat průběh jednání a bude házet své obvyklé kritiky.

Finále Eurovision Song Contest, pořádané televizním moderátorem Alessandrem Cattelanem a zpěvačkami Laurou Bossini a Mica, vysílá BBC One od 20:00 do půlnoci.