Německo: Vysoká míra nelegálního přistěhovalectví vede k přísným opatřením na hranicích

3. listopadu 2023

Ozbrojení policisté mávají autům na dálnici směřující z Polska do Německa.

Imigrace se v celostátní debatě rýsuje ve velké míře poté, co se ukázalo, že z této záležitosti profitovala krajní pravice, která upevnila nedávné zisky v regionálních volbách.

Nelegální vstup do Německa dosáhl nejvyšší úrovně za posledních sedm let

Tento týden byly obnoveny kontroly, jako tomu bylo po léta na hranicích s Rakouskem, a to vše v rámci údajně bezhraničního schengenského prostoru EU.

Očekává se, že letos zaznamenané nelegální vstupy do Německa budou nejvyšší od roku 2016.

Muhammad Abdoum, 33 let, ze Sýrie, úspěšně požádal o azyl a doufá, že brzy najde práci.

„Ztratil jsem hodně.“ [many] přátelé. Ztratil jsem 10 let. Co jsem pro sebe udělal?