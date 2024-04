Izrael údajně nedokázal svá tvrzení vůči agentuře OSN prokázat

Generální tajemník OSN António Guterres v pondělí přijal nezávislou revizi palestinské humanitární agentury OSN, kterou nařídil poté, co Izrael obvinil zaměstnance agentury z pomoci při útoku na Izrael, který rozpoutal válku mezi Hamasem a Izraelem.

Více než tucet zemí, včetně Spojených států, přestalo financovat Agenturu OSN pro pomoc a práci palestinským uprchlíkům, když se obvinění dostalo na veřejnost. Úplné hodnocení pod vedením bývalé francouzské ministryně zahraničí Catherine Colonnové má být zveřejněno později v pondělí. Agentura Reuters uvedla, že v hodnocení se uvádí, že Izrael dosud neposkytl důkazy na podporu svého tvrzení, že velký počet zaměstnanců UNRWA byl členy ozbrojených organizací.

Přezkum požaduje silnější záruky k zajištění neutrality, ale říká, že agentura již má zaveden důležitý systém, který zajišťuje dodržování „humanitárních zásad“.

Přezkoumání podnítilo izraelské tvrzení, že nejméně 12 zaměstnanců UNRWA bylo přímo zapojeno do útoku vedeném Hamasem 7. října, že 30 dalších nějakým způsobem útok podporovalo a že až 12 % zaměstnanců organizace bylo spojeno s ozbrojenci. skupina. UNRWA má v Gaze více než 13 000 humanitárních pracovníků. „Generální tajemník vyzývá všechny zúčastněné strany, aby poskytovaly účinnou podporu UNRWA jako záchranné laně pro palestinské uprchlíky v regionu,“ uvedl jeho úřad v prohlášení.

Vývoj:

∎ Izraelská armáda oznámila, že je u příležitosti svátku Pesach ve stavu nejvyšší pohotovosti a pokračuje v „operativní činnosti a plné připravenosti ve všech arénách“. Je to první velký židovský svátek od festivalu Simchat Tóra 7. října, v den útoku Hamasu, který rozpoutal současnou válku.

∎ Pákistánský premiér Shehbaz Sharif v pondělí pochválil Írán za to, že zaujal pevný postoj k humanitární situaci v Gaze. Na tiskové konferenci vedle návštěvy íránského prezidenta Ebrahima Raisiho v Islámábádu Šaríf vyzval islámské země, aby se sjednotily a zvýšily svůj hlas s cílem ukončit konflikt.

Šéf izraelské vojenské rozvědky rezignuje kvůli své roli v útoku ze 7. října

Šéf izraelské vojenské rozvědky v pondělí rezignoval a oznámil, že odejde, protože se podílel na neúspěchu příměří. Hamas zaútočil na Izrael 7. října.

Generálmajor Aharon Haliva se zdá být prvním vysokým představitelem izraelské armády nebo politického establishmentu, který rezignoval kvůli překvapivému útoku Hamásu, který zabil odhadem 1200 lidí. Šlo o největší ztráty na životech za jediný den v dějinách Izraele. Ozbrojenci také vzali 253 rukojmích do Gazy, kde podle Izraele může zůstat více než 130.

Haleva, která to oznámila ve zprávě sdílené izraelskými obrannými silami, byla 7. října na dovolené v izraelském letovisku Eilat. Byl upozorněn na podezřelou ozbrojenou aktivitu několik hodin před útokem, ale nezúčastnil se následných jednání, která se pokazila. Usoudil, že tato aktivita je s největší pravděpodobností cvičením.

Haleva dříve přijal odpovědnost za selhání zpravodajských služeb, která vedla k nejhoršímu bezpečnostnímu selhání v 76leté historii Izraele.

„Ředitelství vojenského zpravodajství pod mým velením nesplnilo naši misi,“ napsal Haliva v dopise. „Od té doby si nosím ten černý den, ve dne v noci budu žít s hroznou bolestí každý den.“

Haleva řekl, že odejde, jakmile se najde nástupce.

Irácká militantní skupina Kataib Hizballáh popřela, že by vydala prohlášení, že obnovila útoky na americké síly. Toto popření přišlo několik hodin poté, co byly odpáleny rakety na americkou základnu v Sýrii, a hodiny poté, co příspěvek na sociálních sítích spojený se skupinou podporovanou Íránem oznámil obnovení útoků po tříměsíční přestávce.

Irácký premiér Muhammad Shia al-Sudani minulý týden navštívil Spojené státy a skupina napojená na Kataib Hizballáh uvedla, že ozbrojené frakce v Iráku se rozhodly obnovit útoky poté, co viděly malý pokrok v rozhovorech zaměřených na ukončení vojenské aliance pod vedením USA v zemi. . V lednu byli zabiti tři příslušníci amerických služeb byli zabiti Nejméně 34 dalších bylo zraněno při útoku dronu, který zahájil Kataib Hizballáh v Severovýchodní Jordánsko Blízko syrských hranic.

V neděli bylo z auta v Iráku odpáleno několik raket, které zamířily na americkou základnu na severovýchodě země SýrieInformovala o tom irácká armáda. Armáda uvedla, že auto bylo zničeno. Ústřední velení USA okamžitě neodpovědělo na žádost USA TODAY o informace o útoku.

Kolumbie kvůli protestům ruší osobní kurzy

Oznámila to v pondělí Kolumbijská univerzita Všechny třídy budou probíhat virtuálně a studenti, kteří nežijí v kampusu, budou požádáni, aby zůstali doma poté, co protesty proti válce mezi Izraelem a Hamasem vedly k zatčení a přiměly rabína, aby vyzval židovské studenty, aby se den před vyučováním nezdržovali. začít. Začátek Velikonoc.

Oznámení přichází několik dní po protestech ve škole, které vyvolaly obavy o bezpečnost židovských studentů na univerzitě a vyvolaly celonárodní debatu o studentských demonstracích, když se kampusy po celé zemi potýkají s rostoucími nepokoji kvůli válce v Gaze. Policie v Yale v pondělí zatkla desítky studentů poté, co odmítli opustit tábor, a Harvardská univerzita uzavřela oblast hlavního parku pro veřejnost v očekávání protestů.

– Christopher Kahn

Izraelská média už měsíce mluví o zemi Vojenští a zpravodajští představitelé se spletli nebo to úplně ignorovali Několikanásobná varování, že Hamas plánuje operaci na izraelské hranici s Gazou. Premiér Benjamin Netanjahu však přímou odpovědnost za události ze 7. října nepřiznal. Naznačil také, že nehodlá rezignovat navzdory sílícím protestům proti jeho řešení války, zejména pokud jde o otázku izraelských rukojmích. Vyjednávání s Hamásem o jejich návratu selhala a izraelská vojenská kampaň v Gaze, která nyní probíhá sedmý měsíc, je také nedokázala propustit.

„V nadcházejících dnech zvýšíme politický a vojenský tlak na Hamás,“ řekl Netanjahu v neděli. „To je jediný způsob, jak vrátit naše rukojmí a dosáhnout vítězství.“ Brzy zasadíme Hamásu bolestivější rány.“

V Gaze bylo podle ministerstva zdravotnictví řízeného Hamasem od vypuknutí války zabito více než 34 000 Palestinců. Ministerstvo uvádí, že většinu zabitých tvořily ženy a děti.

Přispívající: Reuters