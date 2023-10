Ženy byly pravěké lovkyně, nejen sběrače

Tým objevil jen málo důkazů na podporu myšlenky genderově specifických rolí.

Je to příběh známý mnoha z nás: V prehistorických dobách byli muži lovci a ženy sběrači. Ženy nebyly fyzicky schopné lovit, protože jejich anatomie byla odlišná od mužů. Protože muži byli lovci, řídili lidskou evoluci.

Tento příběh ale není pravdivý, podle výzkumu Sarah Lacy, profesorky antropologie na University of Delaware, který byl nedávno publikován v časopise American Scientific A ve dvou novinách v časopise Americký antropolog.

Lacey a její kolegyně Kara Okobuk z University of Notre Dame studovaly dělbu práce podle pohlaví v období paleolitu, přibližně před 2,5 miliony až 12 tisíci lety. Přezkoumáním existujících archeologických důkazů a literatury našli jen málo důkazů na podporu myšlenky, že role byly specificky přiřazeny každému pohlaví. Tým se také zabýval fyziologií žen a zjistil, že ženy nejenže nejsou fyzicky schopny lovit, ale existuje jen málo důkazů, které by podporovaly, že neloví.

Řešení genderové předpojatosti v archeologických nálezech

Lacey je biologická antropoložka, která studuje zdraví raných lidí, a Okobock je fyziolog, který kreslí paralely mezi moderní dobou a fosilním záznamem. Spojili se se svými přáteli z postgraduální školy poté, co si „stěžovali na řadu dokumentů, které vyšly a které používaly tuto hypotetickou nulovou hypotézu, že jeskynní lidé měli silnou dělbu práce mezi pohlavími, muži lovili, ženy sbíraly věci. Byli jsme jako: „Proč je toto výchozí nastavení?“ „Máme spoustu důkazů, že tomu tak není,“ řekla Lacey.

Výzkumníci našli příklady genderové rovnosti ve starověkých nástrojích, stravě, umění, pohřbech a anatomii.

„Lidé našli věci v minulosti a automaticky je zařadili do kategorie mužské a neuznali skutečnost, že každý člověk, kterého jsme v minulosti našli, má tyto známky, ať už ve svých kostech, nebo v kamenných nástrojích, které jsou umístěny v jejich pohřbech.“ Nemůžeme doopravdy vědět, kdo co vyrobil, že?“ Řekla Lacy. „Nemůžeme říct: ,Oh, pazourek dělají jen muži,‘ protože na kamenném nástroji nezůstal žádný podpis, který by nám řekl, kdo to vyrobil. „V souvislosti se způsobem výroby kamenných nástrojů.“ Ale z důkazů, které máme, se zdá, že „mezi pohlavími v rolích nejsou téměř žádné rozdíly.“

Fyziologické a anatomické důkazy

Tým také zkoumal otázku, zda anatomické a fyziologické rozdíly mezi muži a ženami brání ženám v lovu. Zjistili, že muži mají oproti ženám výhodu v činnostech, které vyžadují rychlost a sílu, jako je běh a házení, ale že ženy mají oproti mužům výhodu v činnostech, které vyžadují vytrvalost, jako je běh. Obě skupiny činností byly pro lov ve starověku nezbytné.

Tým zdůraznil roli estrogenu, který je výraznější u žen než u mužů, jako klíčový prvek při poskytování této výhody. Estrogen může zvýšit metabolismus tuků, poskytnout svalům dlouhodobý zdroj energie a může regulovat rozpad svalů, čímž zabraňuje opotřebení svalů. Vědci sledovali estrogenové receptory, proteiny, které směrují hormon na správné místo v těle, po dobu 600 milionů let.

„Když se hlouběji podíváme na moderní anatomii a fyziologii a pak se skutečně podíváme na kosterní pozůstatky starověkých lidí, není žádný rozdíl ve vzorcích traumatu mezi muži a ženami, protože dělají stejné činnosti,“ řekl Lacy.

Pochopení paleolitických společností

Během paleolitu žila většina lidí v malých skupinách. Pro Lacey nedávala myšlenka na lov pouze části skupinového lovu smysl.

„Žijete v tak malé komunitě. Musíte být opravdu flexibilní,“ řekla. „Každý by měl být schopen kdykoli převzít jakoukoli roli.“ Zdá se to docela zřejmé, ale lidé to tak nebrali.

Původ genderové teorie

Teorie mužů jako lovců a žen jako sběračů se poprvé proslavila v roce 1968, kdy antropologové Richard B. Lee a Irvin Devore publikovali Muž lovec, sbírka vědeckých prací prezentovaných na sympoziu v roce 1966. Autoři tvrdili, že lov pokročil v lidské evoluci přidáním masa do prehistorické stravy, což přispělo k vývoji větších mozků ve srovnání s našimi bratranci z primátů. Autoři předpokládali, že všichni lovci byli muži.

Lacey poukazuje na tento sexismus předchozími výzkumníky jako důvod, proč byl tento koncept široce přijímán v akademické sféře a nakonec se rozšířil do populární kultury. Televizní karikatury, hrané filmy, muzejní exponáty a učebnice tuto myšlenku posílily. Když výzkumnice zveřejnily výzkum naznačující opak, jejich práce byla z velké části ignorována nebo podhodnocena.

„V 70., 80. a 90. letech o tom ženy publikovaly, ale jejich práce byla stále odsouvána do stavu „Ach, to je feministická kritika nebo feministický přístup,“ řekla Lacey. jakákoli práce v genetice a hodně práce ve fyziologii.“ Role estrogenu. Chtěli jsme podpořit argumenty, které již uvedli, a přidat k nim všechny nové věci.

Přehodnocení prehistorických genderových rolí

Teorie „lovců lidí“ nadále ovlivňuje disciplínu, řekl Lacy. I když uznává, že je zapotřebí více výzkumu života pravěkých lidí – zejména žen – doufá, že její názor, že práce je rozdělena mezi pohlaví, se stane výchozím přístupem pro budoucí výzkum.

Po tři miliony let se muži a ženy účastnili shromažďování obživy pro své komunity a obě pohlaví byla poháněna závislostí na mase a lovu, řekla Lacey.

„Není to něco, co dělají jen muži, takže mužské chování řídilo evoluci,“ řekla. „To, co dnes považujeme za skutečné genderové role, není zakořeněné, ani to necharakterizovalo naše předky. Byli jsme velmi rovnostářští.“ Klasifikovat Po miliony let mnoha způsoby.“

Reference: „Woman Hunters: The Archaeological Evidence“ od Sarah Lacey a Kara Ocobuk, 4. září 2023, Americký antropolog.

doi: 10.1111/aman.13914