Český HDP se ve čtvrtém čtvrtletí propadl více, než se předpokládalo

Druhý odhad Českého statistického úřadu se sídlem v Praze (ČSÚ) ukázal, že ekonomika České republiky ve 4. čtvrtletí 2022 mezičtvrtletně klesla o 0,4 %, což je více ve srovnání s původním odhadem a předchozím čtením poklesu. 0,3 %.

Meziročně se HDP zvýšil o 0,2 %, pod předběžnými odhady 0,4 % a 1,5 % v předchozím období.

Soukromá spotřeba dále klesla (-2,8 % vs. -2,2 % ve 3. čtvrtletí) při rostoucích cenách a obtížných podmínkách financování. Zatímco fixní investice poklesly (-1,1 % vs. 2,9 %) kvůli nižším investicím do bydlení, budov a dopravního zařízení.

Na druhou stranu vládní výdaje prudce vzrostly o 3,9 % (vs. -1,4 %), podpořeny silným růstem individuálních výdajů. Na čisté obchodní frontě vývoz zpomalil na 12měsíční minimum 0,5 % (vs. 5,1 %), zatímco dovoz nevykázal žádný růst poté, co ve třetím čtvrtletí vzrostl o 3,7 %.

Za celý rok 2022 ekonomika země vzrostla o 2,4 %.