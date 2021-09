Rychlé fráze vám umožní přeskočit „Hey, Google“ pro běžné úkoly

„Rychlé fráze“ je nová funkce, která je v současné době ve vývoji pro Google Assistant a která by vám jednoho dne mohla umožnit obejít potřebu říkat „Hej, Google“ běžným frázím jako „Kolik je hodin?“ nebo „rozsvítit světla“, 9to5Google Zprávy. Tato funkce ještě nebyla oficiálně oznámena a není jasné, kdy by se mohla spustit ani přesně, která zařízení by mohla podporovat.

Tato funkce se objevila v dubnu pod kódovým názvem „guacamole. V té době se jim říkalo „Hlasové zkratky“ a zdálo se, že jejich možnosti jsou omezeny na ztlumení alarmů a časovačů nebo reagování na příchozí telefonní hovory. Nové menu je ale objevilo 9to5Google Zobrazují mnohem širší škálu úkolů neboli „salsas“, jak jim říká Google. Tato salsa obsahuje možnost ptát se na počasí, přeskakovat skladby nebo nastavovat budíky a časovače, stejně jako je jen umlčet.

Z nabídky nastavení to vypadá, že budete muset povolit určité příkazy jednotlivě, aby to fungovalo bez pípnutí Voice Match Budou použity k zajištění toho, aby odpovídaly pouze na váš jedinečný hlas. Další položka nabídky naznačuje, že fráze lze nastavit tak, aby fungovaly i na jiných zařízeních Google Assistant kromě vašeho vlastního telefonu.

9to5Google Spekuluje se, že tato funkce funguje tak, že rozšíří seznam výstražných frází, které pomocné zařízení aktivně poslouchá. Program ve výchozím nastavení poslouchá pouze varovnou frázi „Hey, Google“ nebo „OK, Google“, ale mělo by to být, pokud přidáte „Kolik je teď?“ Jako rychlá fráze se z toho stane vlastní fráze pro probuzení.

podobná funkce, Zahájeno v roce 2019Již existuje pro chytré reproduktory a displeje Google, které vám umožní ztišit alarm, aniž byste museli nejprve říkat výstražné slovo. Rychlé fráze výrazně rozšiřují tuto funkci na řadu dalších běžných úkolů.

Je to zajímavá funkce, zejména pro ovládací prvky chytré domácnosti, které se nejlépe aktivují rychle a bez dlouhého přemýšlení. Google ale přestane fungovat, pokud se chce vyhnout záměně s jinými náhodnými zvuky v rozšiřujícím se seznamu výstražných frází.