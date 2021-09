Vystoupení z Afghánistánu může být pro Evropu větším problémem než USA

Evakuovaní lidé z Afghánistánu čekají na nástup na let směřující do USA z námořní letecké stanice Sigonella, Itálie, 28. srpna 2021 (Kaila V. Peters/americké námořnictvo)

USA v úterý pokorně opustily Afghánistán, přičemž po 20 letech války dosáhly jen málo svých cílů. Pro evropské evropské spojence může ponížení právě začínat.

Spojení s Afghánistánem po souši, na rozdíl od USA pro Evropu, obnova Talibanu představuje konkrétnější hrozby. To zahrnuje nejen terorismus, ale také masovou imigraci a obchod s heroinem. Bez přítomnosti na místě by evropské vlády nyní disponovaly omezeným počtem nástrojů, kterými by ozbrojenou skupinu ovlivňovaly.

Ve znamení těchto obav se ministři vnitra EU na úterním zasedání neshodli na tom, jak se vypořádat s potenciálním přílivem afghánských uprchlíků. Ti z Rakouska, České republiky a Dánska stáli před novináři bok po boku, aby řekli, že poselstvím z Evropy by mělo být, aby Afghánci zůstali na místě.

Návrh výsledků ministerské schůzky, který Bloomberg viděl, rovněž naléhavě vyzval sedmadvacetičlenný blok, aby použil všechny prostředky k tomu, aby pomohl zemím nejbližším k Afghánistánu zajistit „udržitelné živobytí“ pro uprchlíky a „zabránit nelegálnímu přistěhovalectví z regionu, posílit kapacitu správy hranic a předcházet pašovat migranty a obchodovat s lidmi. “lidmi.”

Podle vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je v současné době téměř 2,5 milionu registrovaných afghánských uprchlíků v zemích po celém světě, na druhém místě za Syřany.

řekla Karin von Hippel, generální ředitelka Royal United Services Institute, obranného think tanku v Londýně a bývalá úřednice amerického ministerstva zahraničí.

Von Hippel uvedl, že i když uznal, že je třeba efektivněji investovat do obrany a budovat strategičtější přístup k zahraniční politice, schopnost EU bránit své zájmy sama se zhoršila, pokud se po brexitu a pandemii COVID-19 něco pokazí. . . „Ani čtyři roky po Trumpově prezidentství si nemyslím, že by vážně plánovali plán B.“

Křehkost Evropy plně prokázala nedělní výzva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona k vytvoření bezpečné zóny v Kábulu kontrolované OSN. Tato oblast měla bezpečným, spořádaným a připraveným způsobem pomoci afghánským držitelům víz, kteří byli proti odchodu Talibanu. Jeho myšlenka byla do jednoho dne opuštěna.

Vzhledem k tomu, že Taliban Macronův plán na bezpečnou zónu rychle odmítl, byla malá mezinárodní ochota jej bránit. Takovéto úsilí má však pestrou bilanci, včetně masakru více než 8 000 bosenských mužů a chlapců v mezinárodně chráněné bezpečné zóně v Srebrenici v Bosně v roce 1995 a útoku na mírová kasárna v Libanonu v roce 1983, při kterém zahynulo téměř 300 vojáků. Američan a Francouz. .

Podle Françoise Heisbourga, bývalého diplomata a ochrance, by nebylo možné ochránit mezinárodní letiště Hamid Karzai před útokem, protože je velké a zajištěné na předměstí a nachází se pouhých 7 kilometrů od prezidentského paláce v centru města. poradce. pro francouzskou vládu.

“Víte, jak tyto věci začínají a také bohužel, jak obvykle končí,” řekl Heisburg, nyní zvláštní poradce Pařížské nadace pro strategický výzkum.

Společná rezoluce USA a Francie a Velké Británie z pondělního večera na půdě Rady bezpečnosti OSN neodkazovala na bezpečnou zónu, místo toho apelovala na bojovníky Talibanu, kteří byli po dvě desetiletí bombardováni západními armádami, aby zajistili civilní letiště v Kábulu, dodržovaly stanovené závazky umožnit svobodu cestování a respektovat lidská práva.

Rezoluce OSN zdůraznila rostoucí hlas dalších regionálních mocností v Afghánistánu po odchodu USA a dalších západních sil a také rostoucí závislost Evropy na nich. Pondělní hlasování Rady bezpečnosti bylo podle Heisburga jen první konkrétní známkou toho, jak by to mohlo fungovat.

Navzdory francouzskému úsilí v zákulisí se Čína a Rusko zdržely hlasování i o oslabeném usnesení. To jí umožnilo projít, ale Čína byla skeptická ohledně veřejně ukládajících bezpečných zón. “Vzal jsem na vědomí příslušné zprávy. Také jsem zaznamenal, že existují zprávy, že afghánský Taliban takový návrh odmítl,” řekl novinářům na pravidelném tiskovém briefingu v pondělí mluvčí ministerstva zahraničí Wang Wenbin.

Varování z Evropy o nebezpečích uprchlíků budou narůstat, spolu s neshodami mezi členy EU ohledně toho, kolik uprchlíků přijmout a kam je umístit.

Počty zbývající během současné krize jsou nyní relativně kontrolované a ve sympatii s těmi, kteří pracovali po boku mocných spojeneckých sil, se evakuovaným ve Velké Británii i jinde dostalo většinou vřelého přivítání. Koordinátor zahraniční politiky Evropské unie Josep Borrell ale španělskému rádiu Onda Cero řekl, že situace v Afghánistánu může vést k humanitární krizi „biblických rozměrů“.

Obavy Evropy z migrace jsou poháněny obavami, že rostoucí nestabilita v Afghánistánu v roce 2015, kdy do Evropy proudilo více než milion syrských uprchlíků během několika měsíců, by mohla oživit protiimigrační strany a odhalit široké rozpory v rámci bloku. Jak reagovat na tok.

V tomto případě německá kancléřka Angela Merkelová vyjednala s Tureckem dohodu o kontrole hotovosti na hranicích, která se zavázala zastavit tok uprchlíků na 3 miliardy eur (3,6 miliardy dolarů). Tato dohoda byla kontroverzní kvůli špatnému stavu turecké vlády v oblasti lidských práv – problém, který by mohl být umocněn v jakýchkoli rozhovorech s radikálním islamistickým hnutím Taliban.

Evropa má k dispozici několik dalších nástrojů. Když evropská komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová vyzvala EU, aby „zasáhla“ v Afghánistánu, aby zabránila nové vlně uprchlíků hledajících nový život v Evropě, také objasnila, že zásah znamená peníze.

Taliban již požádal o mezinárodní pomoc, aby mu pomohl dotovat zemědělské příjmy, aby mohl zemědělcům poskytnout náhradu za nahrazení plodin máku, které podle odhadů poskytují více než 90% heroinu prodaného v Evropě.

Na této zprávě se podíleli Bloomberg’s Ania Nussbaum, Patrick Donahue, Eltaf Najafizada, David Wainer, Colum Murphy, Alan Crawford a Jasmina Kuzmanovic.