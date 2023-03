16. řada Apex Legends zasáhne živého věštce masivními energizéry

Nadcházející aktualizace Apex Legends Revelry bude obrovskou aktualizací pro fanoušky střílečky battle royale od Respawn Entertainment. V Apex Legends se aktivuje nejen rotace hodnocené mapy, ale také třídy Apex Legends jsou vylepšeny. Pokud se obáváte nechvalně proslulých dat skenování v sezóně 16, budete také rádi, když budete vědět, že nejnovější aktualizace Apex Legends přichází na Seer. obtížný s nerfem to Měl by Vypořádejte se s tím.

Hlavní designér Apex Legends Devan McGuire, který diskutoval o změnách, které do Seer přinesla aktualizace Apex Legends Season 16 na nejvyšší úrovni během předběžného náhledu, odhalil, že Respawn Entertainment primárně pracuje na „snížení své konečné frekvence přístupem ke zpomalení a trvání. jsou velmi těžké.“

Aktualizace sezóny 16 však také zavede některé omezující změny pro pasivní Seer’s Heart Seeker – v podstatě vylepšenou verzi snímače srdečního tepu Call of Duty, když uvážíte, jak to v tuto chvíli funguje. První a nejdůležitější změnou je, že posunem vpřed „nebudete moci spamovat, abyste jej aktivovali,“ vysvětlil McGuire.

To není vše. McGuire ano taky Odhaleno, že „dostanete informace pouze o samotném tepu“ – tzn Měl by Poskytnout hráčům Seer větší výzvu, pokud jde o jednání na základě těchto informací. Jo, a snímač srdečního tepu je nyní slyšitelný pro okolní nepřátele. Víme, že to tak může znít Prostě Přidání dalších nebezpečí pro hráče botů Umět Využijte toho ve svůj prospěch – nastražte past, chcete-li. K pasivní schopnosti však přidává i vrstvu strategie; Když se rozhodnete ji použít, musíte se ujistit, že jste připraveni bojovat.

V tuto chvíli se na podrobnosti těchto změn stále čeká. Pokud chcete, budete se muset podívat na nejnovější várku opravných poznámek Apex Legends. To však bude mít samozřejmě obrovský dopad na pozici Seera v seznamu úrovní Apex Legends a Měl by Vylepšený stav meta skenování.

Existuje však argument, že aktualizace Apex Legends Season 16 ve skutečnosti zhorší data skenování – zvláště když vezmete v úvahu novou funkci třídy Recon. To poskytne všem legendám třídy Recon, včetně Seera, skenování jako z dronu – každopádně tu a tam.

Až čas však ukáže, jak moc všechny tyto změny skutečně budou. Nová Nemesis AR od Apex Legends určitě změní definici battle royale zbraně a Apex Legends opouští arény, aby přidali tolik potřebnou funkci – takže pokud jste fanouškem Seera, stále se máte na co těšit. Za zmínku také stojí, že v aktualizaci Apex Legends Season 16 je Mirage Buff – konečně. Možná je tedy čas vyzkoušet nový vlajkový systém.