Na odvážně střižených ulicích k české vesnici vytvářejí dvě Mariupolské maminky nový život

Kramolín, Česká republika, 7. dubna (Reuters) – Alyssa Rtyuk a Julia Poyko byly umístěny na dva týdny do podzemí ve zdevastovaném, obleženém ukrajinském městě Mariupol. .

Svobodné matky nesly pouze vodu, sušenky, oblečení a ukulele, vyšly se svými dvěma chlapci z města, překonaly nášlapné miny a mrtvá těla a byly bezpečně odvezeny do malé české vesnice, aby zahájily svou osmidenní cestu.

„Rozhodli jsme se, že pokud zemřeme, setkáme se tváří v tvář, místo abychom to zakrývali,“ řekl 31letý RDUK, sociální pracovník a učitel hudby, který popsal, jak chodí na vojenské kontrolní stanoviště a pálí popelnice a auta ve městě.

Zaregistrujte se nyní a získejte neomezený bezplatný přístup na Reuters.com Registrace

„Chtěli jsme se dostat z Mariupolu kvůli ostřelování,“ řekl RT v angličtině. „Všechno explodovalo.“

Řekla, že chůze je bezpečnější než jízda autem, protože můžete vidět tunely.

Desetitisíce civilistů už týdny uvízly v černomořském přístavním městě, přičemž mnoho z nich je v suterénech, kde se snižují zásoby jídla, vody a léků. Mariupol, kdysi domov pro 400 000 lidí, byl od prvních dnů ruské invaze více než měsíc obklíčen a zničen bombami.

Podle místních úřadů byly zabity tisíce lidí. Organizace spojených národů říká, že ve městě, kde se Moskva objevila jako hlavní cíl toho, čemu se říká speciální vojenská operace na Ukrajině, mohly zemřít tisíce civilistů.

K útoku došlo podle něj krátce po poledni před americkou vojenskou základnou. Poigo řekl, že jeho dům byl obětí vojenského útoku a jeho dokumenty byly spáleny při následném požáru.

Od ruské invaze 24. února uprchlo z Ukrajiny více než 4,2 milionu uprchlíků, většina z nich vstoupila do EU na hraničních přechodech Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska.

Rusko říká, že jeho cílem je militarizovat a „dekonstruovat“ Ukrajinu prostřednictvím „zvláštní vojenské operace“. Ukrajina a Západ tvrdí, že invaze z 24. února je nezákonná a neoprávněná.

‚Ztratil jsem všechno‘

Boik a Artiukh uprchli 17. března, ve kterém popsali cestu dlouhou asi 100 kilometrů, než nastoupili do autobusu a vlaku do města Lvov na západě země. Odtud uprchli do Polska.

V chatě na okraji lesa 122 kilometrů (76 mil) od Prahy řekl 34letý Poyko: „Když jsme odešli, přišli jsme o všechno.“ Moje mysl a srdce zůstávají s Mariem jako moje rodina. Nevím, co se s nimi stalo.“

Zatímco někteří uprchlíci se stěhují dále na západ, mnozí zůstávají ve středoevropských zemích, jako je Česká republika a Polsko, které se mohou pochlubit velkými předválečnými ukrajinskými komunitami.

Prioritou těchto dvou kamarádů je nyní najít školy pro jejich 8- a 11leté syny, aby se mohli začít učit česky. Plánují se přestěhovat blíže Praze, ale nemají naději, že se někdy vrátí domů.

„Není se k čemu vracet,“ řekla RDU.

Zaregistrujte se nyní a získejte neomezený bezplatný přístup na Reuters.com Registrace

Další zpráva Giri Scale, editace Frank Jack Daniel

Naše standardy: Thomson Reuters Trust Principles.