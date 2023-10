Úředník ministerstva zahraničí Josh Paul rezignuje kvůli transferům zbraní mezi Spojenými státy a Izraelem

Administrátor Josh Paul byl správcem Kongres a Věci veřejné V Úřadu pro politicko-vojenské záležitosti ministerstva zahraničí, který se zabývá transfery zbraní. Jeho odchod představuje vzácnou míru domácího znepokojení nad silnou podporou vlády Izraeli, nejbližšímu spojenci Spojených států na Blízkém východě. V širším měřítku to byla neobvyklá veřejná demonstrace nesouhlasu v rámci zahraničněpolitického aparátu prezidenta Bidena, který se snažil zabránit tomu, aby se podobné projevy frustrace objevovaly.

Paul strávil více než 11 let v úřadu, koordinoval vztahy s Kongresem a veřejné zprávy pro hlavní úřad, který se zabýval vojenskou pomocí. Řekl, že nemůže přijmout pokračování v práci, která podle něj přispěla k zabíjení palestinských civilistů.

„Určitě si všimněme hrůzy toho, co Hamas udělal, a jeho rozsahu. A tak se bojím rozsahu potenciální izraelské reakce nebo probíhající izraelské reakce,“ řekl Paul v rozhovoru. „Uznávám právo izraelské vlády na reagovat a bránit se. „Myslím, že by mě zajímalo, kolik palestinských dětí bude muset v tomto procesu zemřít.“

Paul řekl, že silná americká vojenská pomoc Izraeli dává zemi zelenou, aby si proti Gaze udělala, co chce, bez ohledu na civilní oběti. Izraelská vláda oznámila, že plánuje zničit Hamás, a požádala obyvatele města Gaza a severní Gazy, aby se přesunuli na jih, což je požadavek, který podle pozorovatelů OSN povede k humanitární katastrofě.

„O tom není pochyb. V této věci není v režimu žádný prostor pro zásadní nesouhlas. A to mě přimělo k rozhodnutí,“ řekl. Řekl, že neexistuje jediný okamžik, který by vedl k jeho rezignaci Středa, ale spíše to byl prostě pocit, že je součástí řady Udělal mnoho rozhodnutí, se kterými nesouhlasil a cítil se bezmocný je ovlivnit.