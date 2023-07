Alcaraz zůstává na kurzu, aby se utkal s Djokovičem ve Wimbledonu, zatímco Jabeur bude odveta

Tunisan Anas Jabeur slavil vítězství nad Kazachstánem Elenou Rybakina ve čtvrtfinále Wimbledonu (Sebastien Bozon)

Carlos Alcaraz zůstal ve středu na cestě k souboji o titul ve Wimbledonu proti obhájci titulu Novaku Djokovičovi, když Ons Jabeurová oplatila svou traumatickou porážku v loňském finále.

Španělova světová jednička Alcaraz byla nepřehlédnutelná, když smetl svého přítele Holgera Rohna 7-6 (7/3), 6-4, 6-4 a připravil tak semifinále proti Daniilu Medveděvovi.

Alcaraz čelil v celém čtvrtfinále pouze jednomu brejkbolu, který vytáhl, když po 13 nevynucených chybách trefil 35 vítězů.

„Upřímně řečeno, je to pro mě úžasné,“ řekl Alcaraz. „Byl to sen od té doby, co jsem začal hrát tenis.“

Šampion US Open, který má nyní na trávě 10 výher v řadě, byl potěšen svým výkonem proti 20letému hráči.

„Hraju na skvělé úrovni. Nečekal jsem, že na tomto povrchu budu hrát na skvělé úrovni,“ řekl. „Pro mě je to šílené.“

Řekl, že to měl na začátku zápasu těžké, zvlášť když byl Ron na druhé straně sítě.

„Ale jakmile se dostanete do čtvrtfinále, nebudou tu žádní přátelé,“ dodal. „Musíte se soustředit na sebe a myslím, že jsem v této části odvedl skvělou práci.“

Alcaraz je nejmladším hráčem, který se ve Wimbledonu dostal do semifinále od Djokoviče v roce 2007, ale páteční střet s třetím nasazeným Medveděvem bude těsný.

Rus porazil těžkou výzvu nenasazeného Američana Christophera Eubankse a vyhrál 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (7/4), 6-1.

Eubank, který v předchozím kole šokoval pátého nasazeného Stefanose Tsitsipase, se při svém debutu snažil stát se třetím hráčem, který se dostal do semifinále.

Problém 27letého mladíka však v závěrečných fázích velkého potlučeného a pohmožděného závodu zmizel.

Medveděv řekl, že se obává moci Alcarazu.

„Pokud mu dáte jednu lehkou šanci,“ řekl, „můžete mít potíže.“

„Existuje vysoká šance, že dostanete vítěze, řekněme Novaka (Djokoviče) nebo Rafu (Nadala) – máte pocit, že takovou šanci můžete mít.

„Ale s Carlosem to nepochopíš. Jeden výstřel je někdy brutální.“

– Jaberova pomsta –

V repríze titulového zápasu z roku 2022 se šestý nasazený Tunisan Jabeur dostal zezadu, aby ve čtvrtfinále porazil obhájkyni titulu Elenu Rybakina 6-7 (5/7), 6-4, 6-1.

Oba hráči byli v prvním setu dvakrát zlomeni, než si třetí nasazený Kazachstán vzal tie-break.

Rybakina se ale v desátém gemu druhého setu ujala vedení, umožnila Jabeurové vyrovnat a Tuniska si udržela tempo pro vítězství.

„Šílený zápas, těžký zápas, ale jsem ráda, že jsem tentokrát vyhrála,“ řekla 28letá hráčka, která přiznala, že se na svou loňskou porážku nemohla dívat, protože to bylo příliš bolestivé.

„Nebyla jsem připravena hrát tento druh hry (minulý rok),“ řekla. „Nelituji loňského roku. Stalo se to z nějakého důvodu. Vždycky to říkám.“

„Mělo to být letos. Mělo to být čtvrtfinalista. Z loňského finále jsem se hodně naučil. Rozhodně jsem na sebe velmi hrdý na zlepšení, které jsem udělal psychicky, fyzicky a s raketovým tenisem.“

Jaber se ve čtvrtečním semifinále žen utká se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou.

Bělorus postoupil do svého druhého wimbledonského semifinále vítězstvím 6-2, 6-4 nad Madison Keysovou ze Spojených států.

Dvojitý brejk zpečetil první set a Sabalenková, kterou v posledních čtyřech zápasech v roce 2021 porazila Karolína Plíšková, se za stavu 4:2 vytáhla z hluboké díry a ve druhém setu prohrávala 40:0.

Sabalenka byl po invazi na Ukrajinu vyloučen z turnaje v roce 2022 spolu se všemi ruskými a běloruskými hráči.

Bělorusko je hlavním spojencem Moskvy.

„Když jsem byla malá holka, snila jsem o vítězství ve Wimbledonu,“ dodala. „Je to tady něco speciálního.“

Divoká karta Ukrajiny Elina Svitolinová se ve čtvrtečním semifinále žen střetne s nenasazenou Češkou Marketou Vondroušovou.

JW/DJ