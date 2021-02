Film Netflix „Tichý na západní frontě“: Co zatím víme

Netflix rozšiřuje své rostoucí spektrum produkce v němčině a po úspěchu v němčině temný A Nekonvenční. Vedle 1899 Z tvůrců temnoty se objeví Netflix Na západní frontě je vše klidné, Převzato ze stejnojmenného románu Erica Maria Remark z roku 1929. Říká se, že je to jeden z největších rozpočtových produktů, jaké se kdy v Německu vyrobily.

Edward Berger, vítěz BAFTA a kandidát na Emmy (Patrick Melrose, JackuFilm bude režírován, scénář napsal bývalý novinář Washington Post Ian Stockil, producent a herečka Leslie Patterson. Písemná dvojice již dříve spolupracovala na krátkých filmech jako např Jednání A Ježdění na kole.

Kameraman James Friend (Patrick Melrose, vaše ctihodnosti) Do produkce se připojí jako kameraman. Film produkuje Malte Grunert ze zábavního parku (Spad, moje zeměDanielle DreyfusSergio, ne). Herec Daniel Brule (Sokol a zimní voják) Jako výkonný producent a hlavní obsazení.

Režisér Edward Berger sdílel své nadšení pracovat na tomto filmu v Rozhovor:

„Je to velmi fyzický, hluboký a moderní film, který z pohledu mé země nikdy nebyl viděn a nebyl převeden na německý film. Nyní máme příležitost vytvořit protiválečný film, který by se opravdu dotkl našeho publika . “

Producent Malte Grunert přidal ve stejném rozhovoru:

V Edwardově ruce [Berger]Bude to moderní a smysluplný příběh, silný film a skvělý filmový zážitek. “

Netflix Na Západě je všechno klidné Na přední straně je citát z klasického stejnojmenného románu první světové války od veterána německého pěšáka a uznávaného autora Erika Maria Remark. Remarque byl publikován v roce 1929 a dodnes se vyučuje ve školních osnovách po celém světě, a to především kvůli jeho střízlivému popisu zbytečnosti války.

Například různé zprávy o filmové synopse,

Příběh sleduje teenagery Paula Bomera a jeho dva přátele Alberta a Mullera, kteří se dobrovolně připojili k německé armádě, na vlně vlastenecké vášně, která se rychle rozplyne, jakmile se setká s brutální realitou života na přední straně. a chyby v konfliktu se brzy zhroutí. Uprostřed odpočítávání do příměří musí Paul pokračovat v boji až do konce, aniž by měl jiný účel než uspokojit přání vysokých důstojníků ukončit válku německým útokem. “