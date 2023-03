2023 World Baseball Classic kurzy, týmy a předpovědi – Exkluzivní VSiN News ArchDaily

Rozpis WBC začíná 7. března a končí 21. března mistrovským zápasem

Pátý ročník World Baseball Series začíná v úterý 7. března a je to dvoutýdenní cyklus, který vyvrcholí mistrovským zápasem v LoanDepot Park v Miami na Floridě v úterý 21. března. Bude mít 20, protože Spojené státy chtějí zopakovat mistrovský titul poté, co porazily Portoriko 8:0 v posledním WBC v roce 2017.

Kurzy na týmy a také celkový vítěz turnaje jsou zveřejněny ve sázkové kanceláři DraftKings, pojďme se tedy na ně podívat a také na pár informací o týmech.

bazén a | bazén b | bazén c | Požehnání d

Kurzy na klasický baseball 2023

Dominikánská republika +200

Spojené státy +275 Japonsko +300 Venezuela +900 Portoriko +1000 Korejská republika +1200 Mexiko +2000 Kuba +2500 Kanada +5000 Čínská Taipei (Tchaj-wan) +5000 Nizozemsko +6500 Kolumbie +13000 Austrálie +13000 Panama +1500 Itálie +1500 Izrael + 15 000 Nikaragua +20 000 Velká Británie +20 000 Čína +20 000 Česká republika +50 000

Týmům z Austrálie chybí pár nul, protože jen hrstka z 20 nejlepších týmů má skutečně solidní šanci na vítězství. Vstup do bazénové hry je prvním krokem, poté týmy postupují do druhého kola, následuje čtvrtfinále, semifinále, poté mistrovské hry a třetí místo.

Dominikánská republika a tým USA mají na turnaji nejuznávanější jména a Dominikánská republika má dost možná nejlepší sestavu, která kdy byla sestavena s Vladimirem Guerrerem, Jr. A Teoscar Hernandez, a to není celá sada pozičních hráčů.

Mike Trout, Mookie Betts, Kyle Schwarber, Paul Goldschmidt, Pete Alonso, Nolan Arenado, Trea Turner, JT Realmoto patří mezi ty v sestavě USA.

Pro Japonsko je házení velkým příběhem s tříhlavým monstrem Shohei Ohtani, Yu Darvish a Roki Sasaki, což je jméno, které možná neznáte, ale po tomto turnaji to určitě bude peklo. Sasaki v minulé sezóně v NL předvedl perfektní hru s 19 údery a ve svém dalším startu na ni navázal osmi perfektními směnami. Jo, a je to 21letý mladík, který hází trojčíslím s nechutným arzenálem brejkbolů.

Venezuela a Portoriko jsou ve stejném poolu (D) jako Dominikánská republika, takže žádný z těchto tří nepřesáhne hraní poolu.

Klasické baseballové předpovědi pro rok 2023

Můžete si přečíst podrobnější analýzu rozdílu ve skupinových spreadech, které jsou uvedeny výše, ale zde jsou některé budoucí sázky, které je třeba zvážit.

Japonsko (+300): Japonsko se ve čtvrtfinále kvalifikuje jako druhé ve skupině A, což pravděpodobně znamená Kubu nebo Nizozemsko. Japonsko bude v tomto zápase velkým favoritem a bude mít buď Ohtani nebo Darvish v plné úlevě pro tento zápas a pak také semifinálový zápas proti vítězi skupiny C (pravděpodobně USA) nebo vicemistrovi ve skupině D ( potenciálně Venezuela). Koordinací této akce by Japonsko mohlo Ohtani, Darvishe a Sasaki dvakrát ulehčit, pokud by se dostali do finále.

Korejská republika (+1 200): Opravdu se mi líbí korejský tým. Je to v podstatě KBO All-Star tým s trochou příchuti MLB. Korejci byli na druhém místě v roce 2009, ale v posledních dvou WBC zaznamenali dvě špatná vystoupení. Líbí se mi na nich, že si myslím, že je to nejlepší tým, který měli od roku 2009, a také určitě jdou do skupiny B.

Japonsko je favoritem na vítězství v bazénu, ale Korea je daleko před Austrálií, Čínou a Českou republikou. Musí vyjít ve skupinové fázi a druzí ze skupiny B posadí vítěze skupiny A do čtvrtfinále, což je podle mě nejslabší ze skupin. Myslím, že Korea žije hodně proti Kubě nebo Nizozemsku, než se dostane do Dominikánské republiky.

Korejská peněžní linka však vyprodukuje více než +1200. Budou favorizováni proti Kubě/Nizozemsku, ale smolaři proti Dominikáncům a smolařům proti Japonsku nebo USA v zápase o mistrovství, pokud se dostanou tak daleko. Toto je postup, který bych rád zahájil, jakmile vylezou z kulečníku. Zatočení ve stylu oblouku často přinášejí více do linie pohyblivých peněz, protože začínáte s preferovanou částkou sázky a poté „přetáčíte“ částku sázky plus své výhry do další sázky a tak dále.

Jak se dívat na World Baseball Classic

Všechny hry byly vysílány v aplikaci Fox Sports. Všechny hry budou vysílány na Fox, FS1, FS2, Fox Deportes nebo Tubi.