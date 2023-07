Až 50 procent sleva na nabíjecí zařízení Anker tento Prime Day

Anker je známý svými prémiovými nabíjecími produkty, ale platíte za extra kvalitu. Nyní na Prime Day můžete získat řadu nabíječek Anker a dalšího příslušenství od Amazonu se slevami až 50 procent. mezi Seznam nabídek (vč Nejlepší nabídky) je 10 000 mA Magnetická baterie Anker (MagGo) U iPhonů (sleva 55 nebo 31 procent) Nabíječka Nano 3 USB-C GaN 30W 511 (sleva 25 nebo 35 procent) a a Sada dvou 100W nabíjecích kabelů USB-C U MacBooku Pro je nyní nižší na 13 dolarů, tedy 19 procent z běžné ceny.

Magnetická baterie Anker 633 (MagGo) má malý nástavec na stojánek, a protože se při nabíjení přilepí na váš iPhone, funguje také jako stojánek na telefon. Toto zařízení je o něco menší než Power Bank 737 a obsahuje 10 000mAh baterii s 20W USB-C Power Delivery portem pro rychlé nabíjení. Na rozdíl od předchozích výprodejů jsou ostatní barvy (modrá a bílá) také v prodeji za 55 USD, což vám dává více možností, jak přizpůsobit svůj styl.

zatímco, Anker 30W 511 (Nano 3) Je to dobrá volba, protože je kompaktní, skládací a má ActiveShield 2.0, vylepšení technologie monitorování teploty Anker. Ve zkratce to znamená, že nabíječka bude sledovat svou teplotu, aby nedošlo k přehřátí nebo poškození vašeho zařízení, když je zapnuté. Má více než dostatek elektrické energie k rychlému a efektivnímu nabíjení vašich Apple Watch a dostatek k rychlému nabití vašeho iPhone, kdykoli jej potřebujete odložit a použít k tomu.

Pokud potřebujete výkonné nabíjecí kabely, tyto šestistopé, 100wattové kabely Anker 333 USB-C na USB-C pro MacBook Pro, iPad Pro, Samsung Galaxy S23 a další modely jsou v prodeji ve dvou balení za pouhých 13 $. , což je úspora 19 procent z běžné ceny. Existuje mnoho dalších nabídek na powerbanky, magnetické nabíječky, nabíječky USB-C a další – chcete-li je vidět, podívejte se Vstupní stránka Anker Prime Day nebo jí Stránka se speciálními nabídkami.

