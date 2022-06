Nintendo právě vydalo novou aktualizaci firmwaru pro Switch. Létá hybridní systém až do verze 14.1.2.

Podle oficiální stránky podpory společnosti obsahuje tato nejnovější aktualizace některá obecná vylepšení stability systému, která opět zlepší celkovou uživatelskou zkušenost. Zde jsou úplné poznámky k patchi:

Verze 14.1.2 (vydaná 13. června 2022)

„Obecná vylepšení stability systému pro zlepšení uživatelské zkušenosti.“

Nintendo Dataminer ovesná kupole Opět uveďte několik dalších úvah o tom, co to je skutečně Děje se to v zákulisí. Zjišťuje, že některé „komponenty operačního systému“ byly aktualizovány (zdá se, že existují nějaké potenciální opravy chyb) a „seznam špatných slov“ byl také aktualizován pro všechny jazyky:

Slovník vnitřních součástí operačního systému: sběrnice -> zabývá se komunikací mezi hardwarovými komponenty na základní desce přes GPIO, I2C, UART atd…

Bluetooth -> samovysvětlující

Balíček 2 -> Obsahuje hlavní systémové komponenty, jako je jádro – OatmealDome (OatmealDome) 14. června 2022

Tato aktualizace navazuje na verzi 14.1.1, která byla také aktualizací globální stability systému. Celou historii aktualizací Nintendo Switch si můžete prohlédnout v našem průvodci:

Už jste si stáhli tuto aktualizaci? Všimli jste si něčeho dalšího v této aktualizaci firmwaru? Zanechte komentář níže.