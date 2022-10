Tenisová hvězda Alex Ayala se dostala na obálku Vogue Philippines

Alex Ayala se dostala na obálku listopadového vydání Vogue Philippines, když vypráví o svých skromných začátcích, radosti z reprezentovat zemi a svém historickém vítězství na US Open.

MANILA, Filipíny – Alex Ayala je již ve svých 17 letech jednou z nejlepších juniorských tenistek na Grand Slamu, nejlépe hodnocenou filipínskou tenistkou v historii a nyní i krycí dívkou.

Eala přistála dál Dosah Z Vogue Filipíny v listopadovém vydání, kde vypráví o svých skromných začátcích, radosti z reprezentovat zemi a svém historickém vítězství na US Open.

WTA č. 248 se stala první Filipínkou, která vyhrála juniorský grandslamový titul, když ukořistila Dívčí koruna US Open Po zářijové výhře 6-2, 6-4 nad Českou republikou Lucy Havlíkovou.

Ayala hovořila o své vřelé korunovační řeči, ve které oslovila filipínské fanoušky, kteří jí fandili ve Flushing Meadows v New Yorku v Tagalogu.

„Myslím, že je dobré, aby Filipíny měly zastoupení na světové tenisové scéně,“ řekla Ayala mixem filipínštiny a angličtiny.

„Myslím, že pro mě je důležité, že se dokážou vyjadřovat, ať už je to jazykem, vzhledem nebo jakýmkoliv jídlem. Myslím, že velká část herectví spočívá v tom, že se dokážou vyjadřovat. A to byl jen malý způsob, jak jsem jim to mohl vrátit.“ za všechnu podporu, kterou mi poskytli. Dej mi to.“

Eala pochází z a semifinálové vystoupení Na W80 Poitiers ve Francii, kde v sobotu 29. října prohrála s Belgičankou Ysaline Bonaventureovou.

Navzdory tomu, že dostal botu, byl to nejvyšší turnajový výsledek v turnaji $80,000 pro Ayalu, která překonala svou čtvrtfinálovou roli na W80 Rancho Santa Fe v USA dříve v říjnu.

Kromě titulu na US Girls Open Ayala také úřadovala na W15 Manacor 2021 ve Španělsku a 2022 W25 Chiang Rai v Thajsku. – Rappler.com