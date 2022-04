Obsahuje bloky Super Mario Bros. Získejte více mincí, než si myslíte

obrázek : Nintendo / Mario Wiki

Aniž byste o tom skutečně přemýšleli, jaký je maximální počet mincí, které můžete původně vzít z více bloků mincí Super Mario Bros.? Řekl jsi 10? Mýlíte se, ale není to vaše chyba. Do 37 let staré herní ikony jste se neponořili tak hluboko jako úplný excentrik.

Teď už to víme Super Mario Bros. Bloky mají místo limitu mincí časový limit, což umožňuje hráčům opakovaně udeřit Mariovu hlavu na jejich spodní strany během několika sekund, aby získali co nejvíce mincí. To ale nebylo vždy všeobecně známo. Obvykle použití tlačítek pod těmito bloky odpovídá 10 mincím, dokonce i oficiálním strategickým průvodcům dané éry Označované jako bloky po 10 mincích.

Vysoká úroveň vesmíru Super Mario Bros. Hráč, který aktuálně drží 10krát vyšší V nejoblíbenější kategorii sprintů klasické hry Nintendo nedávno sdílel úžasné video o blocích mincí. Zdá se, že z těchto bloků je možné získat až 16 coinů, ale samozřejmě takto Tento výkon vyžadoval komplexní znalost programování her a několik ideálních vstupů do frameworku.

Pokud jste vůbec zvyklí Super Mario Bros. Při rychlém běhu jste pravděpodobně slyšeli o „pravidlu rámce“, což je matematická konstanta všudypřítomná v kódu hry, která také ovlivňuje bloky mincí.

Základ snímku je opakující se cyklus 21 snímků Super Mario Bros. Používá se k diktování různých aspektů hry. Například k přechodům úrovní nedochází, dokud počítadlo základny snímků neotočí více než šestkrát, ale aktuální základna snímku po dokončení fáze by neměla být plně započítána. Může být kdekoli od prvního snímku po 21. snímek, což znamená, že přechody úrovní se pohybují od 106 snímků (~1,8 sekundy) do 126 snímků (~2,1 sekundy).

Přečtěte si další informace o pravidlech rámců a jejich vlivu Super Mario Bros. Světové rekordy, určitě se podívejte na video níže od Bismutha, dalšího sprintera. Je mnohem chytřejší než já.

Bloky mincí lze zasáhnout pouze, vysvětluje Kosmic, do 11 tiků základního počítadla snímku hned po Mariově první interakci s uvedeným blokem. Vylepšení mincí, které můžete z bloku vymáčknout, se řídí opačným principem, jako je zkrácení doby mezi přechody úrovní. Místo toho, abyste se snažili dokončit etapu Konec Od základny rámečku, chcete-li uložit rámečky, chcete vynásobit blok mince začátek Od základny rámu, aby Mario více času na skok.

Cosmic vypočítává, že maximální čas k zasažení mince je 230 snímků (asi 3,8 sekundy) po prvním zásahu. přísahá kteří což Se 16 snímky musí Mario počkat, než se spustí bloková animace, než bude znovu zasažena, a vy získáte 14 zásahů. Přidat kteří což Mince zdarma, kterou získáte na začátku a na konci celé této sekvence (blok zůstává aktivní, dokud na něj po vypršení jeho počítadla znovu neklepnete), výsledkem je celkem 16 coinů.

Pokračujte a dejte si pauzu, pokud vám všechna tato matematika připadá ohromující. Zbytek tohoto blogu na vás bude čekat, až se vrátíte.

Snad nejneuvěřitelnější je fakt, že kvalifikovaní Super Mario Bros. Hráči to někdy mohou udělat bez viditelného počítadla pravidel rámce. Příkladem je samotný Kosmic, který dostává blok 16 mincí uprostřed a Super Mario Bros. 35 Zápas „Odpočívej v pokoji“ a legendární sprinter AndrewG to dělá spustit vysoké skóre Ještě v roce 2016.

Super Mario Bros. Skvělý příklad toho, jak zdánlivě jednoduché a staromódní hry dokážou pod svým pixelovaným rozhraním skrývat neuvěřitelně technická tajemství. Je to možná nejslavnější hra v historii, ale její tři dekády a nesčetné doby hraní ještě musí běžnému hráči odhalit všechny její spletitosti. Máme velké štěstí, že informovaní lidé, jako je Kosmic, jsou zde, aby poskytli tyto zábavné a poučné lekce o tom, jak Nintendo vyvinulo jednu z největších videoher všech dob.