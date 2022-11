Blue Boys nás děsí při prohře 1:0

Blue Boys ukázali ostatním týmům soutěžícím na Světovém poháru mužů v softballu v Aucklandu na Novém Zélandu, že jsou tam, aby soutěžili.

Blue Boys pohánění Cebuanou Lhuillierem, trvalými šampiony USA ve své první hře, čelili skutečnému strachu při výhře 1:0 v USA.

Nicholas Mullins zaznamenal jedinou jízdu ve třetí směně z divokého nadhozu od filipínského staršího nadhazovače Lea Parreda, který umožnil Američanům skórovat vítěze zápasu.

Prezident ASAPHIL Jean-Henri Lhuillier ocenil Blue Boys za jejich výkon.

„Než odešli, řekl jsem jim, že budu rád, když je uvidím prohrávat, pokud budou dělat to nejlepší a budou držet zápasy blízko, což je přesně to, co udělali. Pro mě to byla morální vzpruha týmu, když čelili obraně.“ vítězí Argentina ve svém druhém zápase,“ řekl Lhuillier.

Argentina našla na Kubě také silného soupeře, protože Argentinci se mohli kvalifikovat pouze těsným vítězstvím 3:1 nad Kubánci.

svět č. 2 – Japonsko zaznamenalo nejpůsobivější vítězství – Jihoafrická republika vyhrála 11:0, zatímco hostitelé Nového Zélandu dali domácím fanouškům důvod k radosti vítězstvím 3:1 nad Českou republikou.

Kanada vyhrála svůj úvodní zápas těsným vítězstvím 3:2 nad Venezuelou, zatímco Austrálie porazila Dánsko 7:0.